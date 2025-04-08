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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 08.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 110 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:32:00+03:00
2025-04-08T14:32:00+03:00
2025-04-08T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сумская область
безопасность
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 110 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено два полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Сумская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 110 военных в зоне действий "Севера"