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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 08.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 110 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:32:00+03:00

2025-04-08T14:32:00+03:00

2025-04-08T15:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

сумская область

безопасность

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 110 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено два полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сумская область, безопасность