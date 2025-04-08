https://ria.ru/20250408/svo-2010007562.html
ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево
ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево
ВС России не могут эвакуировать из села Гуево Курской области тела погибших от ударов ВСУ мирных жителей, так как украинские военные продолжают обстрелы на... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:24:00+03:00
2025-04-08T13:24:00+03:00
2025-04-08T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
курская область
суджа
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009985471_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b18f3541b896e65a8581cd34993e7fe9.jpg
КУРСК, 8 апр – РИА Новости. ВС России не могут эвакуировать из села Гуево Курской области тела погибших от ударов ВСУ мирных жителей, так как украинские военные продолжают обстрелы на участке, рассказали РИА Новости в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"."Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел", – сообщили в группировке.В марте российские войска начали масштабное наступление в Курской области. ВС России освободили Суджу и другие населенные пункты. Сейчас бойцы "Севера" продолжают выдавливать ВСУ из Курской области.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010004007.html
курская область
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009985471_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a68e231061d74153b3b18e0382e0ba0.jpg
Тела мирных жителей села Гуево в Курской области, погибших от атак ВСУ
ВСУ не дают эвакуировать тела погибших от атак ВСУ мирных жителей села Гуево в Курской области, обстреливая участок при любой попытке приближения к нему, сообщили РИА Новости в 30-м мотострелковом полку 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север".
2025-04-08T13:24
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево
ВС России не могут эвакуировать тела погибших жителей Гуево из-за обстрелов ВСУ