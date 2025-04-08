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ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/svo-2010007562.html
ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево
ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево - РИА Новости, 08.04.2025
ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево
ВС России не могут эвакуировать из села Гуево Курской области тела погибших от ударов ВСУ мирных жителей, так как украинские военные продолжают обстрелы на... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:24:00+03:00
2025-04-08T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
курская область
суджа
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 8 апр – РИА Новости. ВС России не могут эвакуировать из села Гуево Курской области тела погибших от ударов ВСУ мирных жителей, так как украинские военные продолжают обстрелы на участке, рассказали РИА Новости в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"."Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел", – сообщили в группировке.В марте российские войска начали масштабное наступление в Курской области. ВС России освободили Суджу и другие населенные пункты. Сейчас бойцы "Севера" продолжают выдавливать ВСУ из Курской области.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010004007.html
курская область
суджа
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Тела мирных жителей села Гуево в Курской области, погибших от атак ВСУ
ВСУ не дают эвакуировать тела погибших от атак ВСУ мирных жителей села Гуево в Курской области, обстреливая участок при любой попытке приближения к нему, сообщили РИА Новости в 30-м мотострелковом полку 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север".
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вооруженные силы рф, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево

ВС России не могут эвакуировать тела погибших жителей Гуево из-за обстрелов ВСУ

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КУРСК, 8 апр – РИА Новости. ВС России не могут эвакуировать из села Гуево Курской области тела погибших от ударов ВСУ мирных жителей, так как украинские военные продолжают обстрелы на участке, рассказали РИА Новости в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север".
"Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел", – сообщили в группировке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили Гуево в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
В марте российские войска начали масштабное наступление в Курской области. ВС России освободили Суджу и другие населенные пункты. Сейчас бойцы "Севера" продолжают выдавливать ВСУ из Курской области.
Российский флаг в центре Гуево в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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13:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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