https://ria.ru/20250408/svo-2010007562.html

ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево

ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево - РИА Новости, 08.04.2025

ВСУ не дают эвакуировать тела погибших жителей Гуево

ВС России не могут эвакуировать из села Гуево Курской области тела погибших от ударов ВСУ мирных жителей, так как украинские военные продолжают обстрелы на... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:24:00+03:00

2025-04-08T13:24:00+03:00

2025-04-08T13:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

курская область

суджа

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 8 апр – РИА Новости. ВС России не могут эвакуировать из села Гуево Курской области тела погибших от ударов ВСУ мирных жителей, так как украинские военные продолжают обстрелы на участке, рассказали РИА Новости в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"."Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел", – сообщили в группировке.В марте российские войска начали масштабное наступление в Курской области. ВС России освободили Суджу и другие населенные пункты. Сейчас бойцы "Севера" продолжают выдавливать ВСУ из Курской области.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010004007.html

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Тела мирных жителей села Гуево в Курской области, погибших от атак ВСУ ВСУ не дают эвакуировать тела погибших от атак ВСУ мирных жителей села Гуево в Курской области, обстреливая участок при любой попытке приближения к нему, сообщили РИА Новости в 30-м мотострелковом полку 44-го Армейского корпуса группировки войск "Север". 2025-04-08T13:24 true PT0M27S

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вооруженные силы рф, курская область, суджа, вооруженные силы украины, безопасность