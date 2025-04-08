https://ria.ru/20250408/svo-2009996072.html

ВС России освободили Гуево в Курской области

ВС России освободили Гуево в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России освободили Гуево в Курской области

Российские военные взяли под контроль село Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:41:00+03:00

2025-04-08T12:41:00+03:00

2025-04-08T13:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", — заявили в ведомстве.Как рассказал РИА Новости офицер группировки "Север", штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли российский флаг возле церкви Рождества Богородицы в центре села."Благодаря освобождению Гуево, ВС России получат возможность далее развивать наступление на соседних направлениях в сторону Сумской области", — отметил собеседник агентства.По его словам, бойцы проводят зачистку Гуево, они обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. В конце прошлого месяца армия взяла под контроль село Гоголевка.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял 72 760 военных и 405 танков.

https://ria.ru/20250407/kursk-2009886154.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Российский флаг в центре Гуево в Курской области Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села. 2025-04-08T12:41 true PT1M40S

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вооруженные силы рф, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато