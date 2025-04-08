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ВС России освободили Гуево в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 08.04.2025 (обновлено: 13:39 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/svo-2009996072.html
ВС России освободили Гуево в Курской области
ВС России освободили Гуево в Курской области - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России освободили Гуево в Курской области
Российские военные взяли под контроль село Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:41:00+03:00
2025-04-08T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", — заявили в ведомстве.Как рассказал РИА Новости офицер группировки "Север", штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли российский флаг возле церкви Рождества Богородицы в центре села."Благодаря освобождению Гуево, ВС России получат возможность далее развивать наступление на соседних направлениях в сторону Сумской области", — отметил собеседник агентства.По его словам, бойцы проводят зачистку Гуево, они обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. В конце прошлого месяца армия взяла под контроль село Гоголевка.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял 72 760 военных и 405 танков.
https://ria.ru/20250407/kursk-2009886154.html
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Российский флаг в центре Гуево в Курской области
Штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". РИА Новости публикует видео из центра этого села.
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вооруженные силы рф, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО
ВС России освободили Гуево в Курской области

Минобороны: ВС России освободили село Гуево в Курской области

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Гуево в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили Гуево в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Гуево в Курской области
Как рассказал РИА Новости офицер группировки "Север", штурмовики 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии подняли российский флаг возле церкви Рождества Богородицы в центре села.
«
"Благодаря освобождению Гуево, ВС России получат возможность далее развивать наступление на соседних направлениях в сторону Сумской области", — отметил собеседник агентства.
По его словам, бойцы проводят зачистку Гуево, они обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО.
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Источник рассказал о продвижении ВС России в Курской области
Вчера, 18:49
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу. В конце прошлого месяца армия взяла под контроль село Гоголевка.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял 72 760 военных и 405 танков.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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