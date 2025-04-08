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В Белгородской области два бойца "Орлана" получили ранения

В Белгородской области два бойца "Орлана" получили ранения - РИА Новости, 08.04.2025

В Белгородской области два бойца "Орлана" получили ранения

Два бойца подразделения "Орлан" ранены в Краснояружском районе Белгородской области при выполнении боевых задач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:22:00+03:00

2025-04-08T11:22:00+03:00

2025-04-08T11:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Два бойца подразделения "Орлан" ранены в Краснояружском районе Белгородской области при выполнении боевых задач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Красная Яруга при выполнении боевых задач ранены два бойца подразделения "Орлан". В результате атаки дрона один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, второй - касательное осколочное ранение правого плеча", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи они будут переведены в областную клиническую больницу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область