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В Белгородской области два бойца "Орлана" получили ранения - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:22 08.04.2025 (обновлено: 11:25 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/svo-2009971154.html
В Белгородской области два бойца "Орлана" получили ранения
В Белгородской области два бойца "Орлана" получили ранения - РИА Новости, 08.04.2025
В Белгородской области два бойца "Орлана" получили ранения
Два бойца подразделения "Орлан" ранены в Краснояружском районе Белгородской области при выполнении боевых задач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:22:00+03:00
2025-04-08T11:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Два бойца подразделения "Орлан" ранены в Краснояружском районе Белгородской области при выполнении боевых задач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Красная Яруга при выполнении боевых задач ранены два бойца подразделения "Орлан". В результате атаки дрона один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, второй - касательное осколочное ранение правого плеча", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи они будут переведены в областную клиническую больницу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области два бойца "Орлана" получили ранения

В Белгородской области два бойца "Орлана" ранены при выполнении боевых задач

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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БЕЛГОРОД, 8 апр – РИА Новости. Два бойца подразделения "Орлан" ранены в Краснояружском районе Белгородской области при выполнении боевых задач, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Красная Яруга при выполнении боевых задач ранены два бойца подразделения "Орлан". В результате атаки дрона один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, второй - касательное осколочное ранение правого плеча", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания необходимой медицинской помощи они будут переведены в областную клиническую больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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