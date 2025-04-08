https://ria.ru/20250408/svo-2009932947.html

Арестованный в России по запросу Интерпола румын хочет отправиться на СВО

Арестованный в России по запросу Интерпола румын хочет отправиться на СВО - РИА Новости, 08.04.2025

Арестованный в России по запросу Интерпола румын хочет отправиться на СВО

Арестованный в РФ по запросу Интерпола для дальнейшей экстрадиции румын Василь Родидеал попросил отправить его не на родину, а в зону специальной военной... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:22:00+03:00

2025-04-08T05:22:00+03:00

2025-04-08T05:24:00+03:00

россия

румыния

москва

интерпол

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арестованный в РФ по запросу Интерпола для дальнейшей экстрадиции румын Василь Родидеал попросил отправить его не на родину, а в зону специальной военной операции, сообщила РИА Новости его адвокат Лилия Мамашева. Суд в Москве в феврале арестовал разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала (Vasile Rodideal), обвиняемого в Румынии в череде тяжких преступлений. "Он считает себя россиянином, Василий родился в СССР, настаивает на том, что поддерживает все присущие гражданам России ценности, Румынию не любит и не хочет туда возвращаться. В этой связи он написал заявление, чтобы отправиться на СВО, оно в настоящий момент, насколько мне известно, не рассмотрено", - рассказала собеседница агентства. Как ранее узнали РИА Новости из судебных документов, мужчина жил в России под другим именем, в 2018 году он получил российский паспорт взамен документа, "выданного на имя иного гражданина СССР". Василь стал Кравцовым Василием Ивановичем. Тем не менее, как было установлено сравнением дактилоскопических карт, Родидеал и Кравцов оказались одним человеком. "Основное нарушение при избрании меры пресечения заключалось в том, что органами Румынии просьба о временном задержании Василия не направлялась, Родидеал был заключен под стражу на основании данных Интерпола, но по результатам рассмотрения жалобы на меру пресечения судом была лишь исключена ссылка на то, что Родидеал/Кравцов является гражданином РФ, как было указано в постановлении суда и ходатайстве прокуратуры о заключении под стражу. Общеизвестно, что РФ не может выдать своего гражданина иностранному государству. Уже в ходе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения ходатайство указания на гражданство не содержало", - подчеркнула адвокат. По словам Мамашевой, речь о выдаче пока не идет. "Генпрокуратура пока не приняла решение по запросу, проверяется, есть ли основания для отказа в выдаче", - добавила адвокат. Мамашева заключила, что её подзащитный не скрывает, кем является, не пытается представить, что Родидеал и Кравцов – разные люди. Как указано на официальном сайте румынской полиции, Василь Родидеал находится в розыске в связи с наличием ордера на исполнение приговора. Он был осужден на 12,5 лет за совершение следующих деяний: создание и поддержка организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства, подстрекательство к совершению преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств в целях сбыта, управление транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от управления транспортным средством. Как сообщала румынская пресса со ссылкой на местные правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, Родидеал просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее, злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.

https://ria.ru/20250403/moskva-2009172802.html

https://ria.ru/20250403/bomby-2009103276.html

https://ria.ru/20250330/srok-2008203359.html

https://ria.ru/20250407/petruhin-2009882364.html

россия

румыния

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, румыния, москва, интерпол, генеральная прокуратура рф