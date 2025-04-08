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Арестованный в России по запросу Интерпола румын хочет отправиться на СВО - РИА Новости, 08.04.2025
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05:22 08.04.2025 (обновлено: 05:24 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/svo-2009932947.html
Арестованный в России по запросу Интерпола румын хочет отправиться на СВО
Арестованный в России по запросу Интерпола румын хочет отправиться на СВО - РИА Новости, 08.04.2025
Арестованный в России по запросу Интерпола румын хочет отправиться на СВО
Арестованный в РФ по запросу Интерпола для дальнейшей экстрадиции румын Василь Родидеал попросил отправить его не на родину, а в зону специальной военной... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:22:00+03:00
2025-04-08T05:24:00+03:00
россия
румыния
москва
интерпол
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арестованный в РФ по запросу Интерпола для дальнейшей экстрадиции румын Василь Родидеал попросил отправить его не на родину, а в зону специальной военной операции, сообщила РИА Новости его адвокат Лилия Мамашева. Суд в Москве в феврале арестовал разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала (Vasile Rodideal), обвиняемого в Румынии в череде тяжких преступлений. "Он считает себя россиянином, Василий родился в СССР, настаивает на том, что поддерживает все присущие гражданам России ценности, Румынию не любит и не хочет туда возвращаться. В этой связи он написал заявление, чтобы отправиться на СВО, оно в настоящий момент, насколько мне известно, не рассмотрено", - рассказала собеседница агентства. Как ранее узнали РИА Новости из судебных документов, мужчина жил в России под другим именем, в 2018 году он получил российский паспорт взамен документа, "выданного на имя иного гражданина СССР". Василь стал Кравцовым Василием Ивановичем. Тем не менее, как было установлено сравнением дактилоскопических карт, Родидеал и Кравцов оказались одним человеком. "Основное нарушение при избрании меры пресечения заключалось в том, что органами Румынии просьба о временном задержании Василия не направлялась, Родидеал был заключен под стражу на основании данных Интерпола, но по результатам рассмотрения жалобы на меру пресечения судом была лишь исключена ссылка на то, что Родидеал/Кравцов является гражданином РФ, как было указано в постановлении суда и ходатайстве прокуратуры о заключении под стражу. Общеизвестно, что РФ не может выдать своего гражданина иностранному государству. Уже в ходе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения ходатайство указания на гражданство не содержало", - подчеркнула адвокат. По словам Мамашевой, речь о выдаче пока не идет. "Генпрокуратура пока не приняла решение по запросу, проверяется, есть ли основания для отказа в выдаче", - добавила адвокат. Мамашева заключила, что её подзащитный не скрывает, кем является, не пытается представить, что Родидеал и Кравцов – разные люди. Как указано на официальном сайте румынской полиции, Василь Родидеал находится в розыске в связи с наличием ордера на исполнение приговора. Он был осужден на 12,5 лет за совершение следующих деяний: создание и поддержка организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства, подстрекательство к совершению преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств в целях сбыта, управление транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от управления транспортным средством. Как сообщала румынская пресса со ссылкой на местные правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, Родидеал просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее, злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.
https://ria.ru/20250403/moskva-2009172802.html
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россия, румыния, москва, интерпол, генеральная прокуратура рф
Россия, Румыния, Москва, Интерпол, Генеральная прокуратура РФ
Арестованный в России по запросу Интерпола румын хочет отправиться на СВО

Адвокат Мамашева: арестованный по запросу Интерпола Родидеал хочет на СВО

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Арестованный в РФ по запросу Интерпола для дальнейшей экстрадиции румын Василь Родидеал попросил отправить его не на родину, а в зону специальной военной операции, сообщила РИА Новости его адвокат Лилия Мамашева.
Суд в Москве в феврале арестовал разыскиваемого национальным центральным бюро Интерпола румына Василя Родидеала (Vasile Rodideal), обвиняемого в Румынии в череде тяжких преступлений.
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"Он считает себя россиянином, Василий родился в СССР, настаивает на том, что поддерживает все присущие гражданам России ценности, Румынию не любит и не хочет туда возвращаться. В этой связи он написал заявление, чтобы отправиться на СВО, оно в настоящий момент, насколько мне известно, не рассмотрено", - рассказала собеседница агентства.
Как ранее узнали РИА Новости из судебных документов, мужчина жил в России под другим именем, в 2018 году он получил российский паспорт взамен документа, "выданного на имя иного гражданина СССР". Василь стал Кравцовым Василием Ивановичем. Тем не менее, как было установлено сравнением дактилоскопических карт, Родидеал и Кравцов оказались одним человеком.
"Основное нарушение при избрании меры пресечения заключалось в том, что органами Румынии просьба о временном задержании Василия не направлялась, Родидеал был заключен под стражу на основании данных Интерпола, но по результатам рассмотрения жалобы на меру пресечения судом была лишь исключена ссылка на то, что Родидеал/Кравцов является гражданином РФ, как было указано в постановлении суда и ходатайстве прокуратуры о заключении под стражу. Общеизвестно, что РФ не может выдать своего гражданина иностранному государству. Уже в ходе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения ходатайство указания на гражданство не содержало", - подчеркнула адвокат.
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По словам Мамашевой, речь о выдаче пока не идет.
"Генпрокуратура пока не приняла решение по запросу, проверяется, есть ли основания для отказа в выдаче", - добавила адвокат.
Мамашева заключила, что её подзащитный не скрывает, кем является, не пытается представить, что Родидеал и Кравцов – разные люди.
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Как указано на официальном сайте румынской полиции, Василь Родидеал находится в розыске в связи с наличием ордера на исполнение приговора. Он был осужден на 12,5 лет за совершение следующих деяний: создание и поддержка организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства, подстрекательство к совершению преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств в целях сбыта, управление транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от управления транспортным средством.
Как сообщала румынская пресса со ссылкой на местные правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, Родидеал просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее, злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.
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