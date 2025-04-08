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Из Суджи эвакуировали несколько ценных икон - РИА Новости, 08.04.2025
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Религия
 
18:29 08.04.2025 (обновлено: 18:30 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sudzha-2010097388.html
Из Суджи эвакуировали несколько ценных икон
Из Суджи эвакуировали несколько ценных икон - РИА Новости, 08.04.2025
Из Суджи эвакуировали несколько ценных икон
Военная комендатура, действующая в рамках группировки войск "Север", эвакуировала ряд ценных православных икон из Суджи, рассказал РИА Новости военный комендант РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:29:00+03:00
2025-04-08T18:30:00+03:00
религия
суджа
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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КУРСКАЯ ОБЛ, 8 апр – РИА Новости. Военная комендатура, действующая в рамках группировки войск "Север", эвакуировала ряд ценных православных икон из Суджи, рассказал РИА Новости военный комендант приграничных зон Курской области Виктор Зайцев, организовавший эвакуацию. "Основная наша задача — это обеспечение безопасности представителей церкви для эвакуации именно тех икон, которые вооруженные силы Украины собрали и пытались вывезти к себе на Украину. (Благодаря – ред.) решительности наших Вооруженных сил, они бежали и оставили эти иконы в церквях", - рассказал комендант. Полковник Зайцев отметил, что эвакуацию икон необходимо организовывать для того, чтобы они не были уничтожены в результате украинских обстрелов Суджи. При этом комендатура серьезно подходит к обеспечению безопасности священнослужителей. По его словам, эвакуацию пытаются организовывать во время неблагоприятных погодных условий, для того чтобы обезопасить всех лиц, участвующих в операции. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250408/nato-2009999085.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Религия, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Из Суджи эвакуировали несколько ценных икон

Военная комендатура "Севера" несколько ценных икон из Суджи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ возле церкви в освобожденной Судже
Военнослужащие РФ возле церкви в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие РФ возле церкви в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ, 8 апр – РИА Новости. Военная комендатура, действующая в рамках группировки войск "Север", эвакуировала ряд ценных православных икон из Суджи, рассказал РИА Новости военный комендант приграничных зон Курской области Виктор Зайцев, организовавший эвакуацию.
"Основная наша задача — это обеспечение безопасности представителей церкви для эвакуации именно тех икон, которые вооруженные силы Украины собрали и пытались вывезти к себе на Украину. (Благодаря – ред.) решительности наших Вооруженных сил, они бежали и оставили эти иконы в церквях", - рассказал комендант.
Российский флаг в центре Гуево в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Вчера, 12:55
Полковник Зайцев отметил, что эвакуацию икон необходимо организовывать для того, чтобы они не были уничтожены в результате украинских обстрелов Суджи. При этом комендатура серьезно подходит к обеспечению безопасности священнослужителей. По его словам, эвакуацию пытаются организовывать во время неблагоприятных погодных условий, для того чтобы обезопасить всех лиц, участвующих в операции.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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РелигияСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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