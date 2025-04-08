https://ria.ru/20250408/sudzha-2010097388.html

Из Суджи эвакуировали несколько ценных икон

Из Суджи эвакуировали несколько ценных икон - РИА Новости, 08.04.2025

Из Суджи эвакуировали несколько ценных икон

Военная комендатура, действующая в рамках группировки войск "Север", эвакуировала ряд ценных православных икон из Суджи, рассказал РИА Новости военный комендант РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:29:00+03:00

2025-04-08T18:29:00+03:00

2025-04-08T18:30:00+03:00

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КУРСКАЯ ОБЛ, 8 апр – РИА Новости. Военная комендатура, действующая в рамках группировки войск "Север", эвакуировала ряд ценных православных икон из Суджи, рассказал РИА Новости военный комендант приграничных зон Курской области Виктор Зайцев, организовавший эвакуацию. "Основная наша задача — это обеспечение безопасности представителей церкви для эвакуации именно тех икон, которые вооруженные силы Украины собрали и пытались вывезти к себе на Украину. (Благодаря – ред.) решительности наших Вооруженных сил, они бежали и оставили эти иконы в церквях", - рассказал комендант. Полковник Зайцев отметил, что эвакуацию икон необходимо организовывать для того, чтобы они не были уничтожены в результате украинских обстрелов Суджи. При этом комендатура серьезно подходит к обеспечению безопасности священнослужителей. По его словам, эвакуацию пытаются организовывать во время неблагоприятных погодных условий, для того чтобы обезопасить всех лиц, участвующих в операции. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250408/nato-2009999085.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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суджа, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия