Из Суджи эвакуировали несколько ценных икон
Военная комендатура "Севера" несколько ценных икон из Суджи
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ возле церкви в освобожденной Судже
Военнослужащие РФ возле церкви в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ, 8 апр – РИА Новости. Военная комендатура, действующая в рамках группировки войск "Север", эвакуировала ряд ценных православных икон из Суджи, рассказал РИА Новости военный комендант приграничных зон Курской области Виктор Зайцев, организовавший эвакуацию.
"Основная наша задача — это обеспечение безопасности представителей церкви для эвакуации именно тех икон, которые вооруженные силы Украины собрали и пытались вывезти к себе на Украину. (Благодаря – ред.) решительности наших Вооруженных сил, они бежали и оставили эти иконы в церквях", - рассказал комендант.
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Полковник Зайцев отметил, что эвакуацию икон необходимо организовывать для того, чтобы они не были уничтожены в результате украинских обстрелов Суджи. При этом комендатура серьезно подходит к обеспечению безопасности священнослужителей. По его словам, эвакуацию пытаются организовывать во время неблагоприятных погодных условий, для того чтобы обезопасить всех лиц, участвующих в операции.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
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