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В Ростове-на-Дону суд приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии - РИА Новости, 08.04.2025
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16:19 08.04.2025 (обновлено: 17:19 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sud-2010055291.html
В Ростове-на-Дону суд приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии
В Ростове-на-Дону суд приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии - РИА Новости, 08.04.2025
В Ростове-на-Дону суд приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:19:00+03:00
2025-04-08T17:19:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в 2015 году Косолап вступил в состав батальона в селе Половинкино Старобельского района ЛНР. Там он прошел обучение по обращению с оружием, а затем стал участвовать в деятельности батальона. В конце ноября он вышел из состава террористического сообщества в связи с увольнением, но в правоохранительные органы об этом не сообщил. В октябре 2023 года его задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области на КПП. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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происшествия, россия, луганская народная республика, ростовская область
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Ростовская область
В Ростове-на-Дону суд приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам боевика батальона "Айдар" Косолапа

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в 2015 году Косолап вступил в состав батальона в селе Половинкино Старобельского района ЛНР. Там он прошел обучение по обращению с оружием, а затем стал участвовать в деятельности батальона. В конце ноября он вышел из состава террористического сообщества в связи с увольнением, но в правоохранительные органы об этом не сообщил.
В октябре 2023 года его задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области на КПП.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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