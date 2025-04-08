https://ria.ru/20250408/sud-2010055291.html

В Ростове-на-Дону суд приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии

В Ростове-на-Дону суд приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии - РИА Новости, 08.04.2025

В Ростове-на-Дону суд приговорил боевика "Айдара"* к 18 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:19:00+03:00

2025-04-08T16:19:00+03:00

2025-04-08T17:19:00+03:00

происшествия

россия

луганская народная республика

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам боевика запрещенного в РФ украинского батальона "Айдар"*, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в 2015 году Косолап вступил в состав батальона в селе Половинкино Старобельского района ЛНР. Там он прошел обучение по обращению с оружием, а затем стал участвовать в деятельности батальона. В конце ноября он вышел из состава террористического сообщества в связи с увольнением, но в правоохранительные органы об этом не сообщил. В октябре 2023 года его задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области на КПП. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250315/miny-2005145895.html

россия

луганская народная республика

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, луганская народная республика, ростовская область