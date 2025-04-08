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Суд в Саратове продлил арест подростку, готовившему убийство депутата - РИА Новости, 08.04.2025
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12:57 08.04.2025 (обновлено: 13:32 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sud-2009999989.html
Суд в Саратове продлил арест подростку, готовившему убийство депутата
Суд в Саратове продлил арест подростку, готовившему убийство депутата - РИА Новости, 08.04.2025
Суд в Саратове продлил арест подростку, готовившему убийство депутата
Волжский районный суд Саратова во вторник продлил до 12 июня срок ареста подростку, обвиняемому в подготовке убийства депутата, за которым он охотился с... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:57:00+03:00
2025-04-08T13:32:00+03:00
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САРАТОВ, 8 апр - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова во вторник продлил до 12 июня срок ареста подростку, обвиняемому в подготовке убийства депутата, за которым он охотился с молотком, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее следствие сообщило, что 16-летний подросток в Саратове в январе был задержан по подозрению в подготовке убийства депутата областной думы Александра Янкловича (ЕР). Он по указанию неустановленных лиц направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел. Подросток обвиняется по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга" и подозревается по части 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации". Следователь сообщал, что фигурант частично признал вину в подготовке убийства депутата. Янклович (ЕР) заявлял, что украинские спецслужбы готовили на него покушение, претензий к задержанному подростку у него нет."Оставить под стражей... на два месяца, а всего до пяти месяцев, то есть по 12 июня включительно", - сказал судья Денис Пантеев.Следователь на заседании отметил, что срок предварительного следствия по делу продлен по 13 июня включительно, а оснований для избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы, следствие не усматривает."В настоящее время уголовное дело в стадии динамичного расследования… По уголовному делу назначены судебные экспертизы, такие как амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, компьютерная судебная экспертиза по ранее изъятым вещественным доказательствам – техническим устройствам, также назначена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза, производство которой поручено специалистам управления Федеральной службы безопасности России по Саратовской области. На сегодняшний день данные экспертизы находятся в производстве, они пока еще не окончены", - сказал он.Отвечая на вопрос судьи, следователь уточнил, что в настоящее время обвинение подростку предъявлено только по эпизоду о покушении на убийство Янкловича. Подросток, его адвокат и мама не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.Ранее суд арестовал 16-летнего подростка до 12 апреля.
https://ria.ru/20250307/podrostok-2003579330.html
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Суд в Саратове продлил арест подростку, готовившему убийство депутата

Суд в Саратове продлил арест подростку, готовившему убийство депутата Янкловича

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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САРАТОВ, 8 апр - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова во вторник продлил до 12 июня срок ареста подростку, обвиняемому в подготовке убийства депутата, за которым он охотился с молотком, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее следствие сообщило, что 16-летний подросток в Саратове в январе был задержан по подозрению в подготовке убийства депутата областной думы Александра Янкловича (ЕР). Он по указанию неустановленных лиц направился с молотком к дому депутата, но так как парламентария не оказалось на месте, ушел. Подросток обвиняется по части 1 статьи 30, пункту "б" части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности и выполнением общественного долга" и подозревается по части 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности террористической организации". Следователь сообщал, что фигурант частично признал вину в подготовке убийства депутата. Янклович (ЕР) заявлял, что украинские спецслужбы готовили на него покушение, претензий к задержанному подростку у него нет.
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"Оставить под стражей... на два месяца, а всего до пяти месяцев, то есть по 12 июня включительно", - сказал судья Денис Пантеев.
Следователь на заседании отметил, что срок предварительного следствия по делу продлен по 13 июня включительно, а оснований для избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы, следствие не усматривает.
"В настоящее время уголовное дело в стадии динамичного расследования… По уголовному делу назначены судебные экспертизы, такие как амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, компьютерная судебная экспертиза по ранее изъятым вещественным доказательствам – техническим устройствам, также назначена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза, производство которой поручено специалистам управления Федеральной службы безопасности России по Саратовской области. На сегодняшний день данные экспертизы находятся в производстве, они пока еще не окончены", - сказал он.
Отвечая на вопрос судьи, следователь уточнил, что в настоящее время обвинение подростку предъявлено только по эпизоду о покушении на убийство Янкловича. Подросток, его адвокат и мама не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.
Ранее суд арестовал 16-летнего подростка до 12 апреля.
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