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Три украинских боевика получили до 17 лет за вторжение в Курскую область
Три украинских боевика получили до 17 лет за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 08.04.2025
Три украинских боевика получили до 17 лет за вторжение в Курскую область
Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам до 17 лет, трех украинских стрелков, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:05:00+03:00
2025-04-08T12:05:00+03:00
2025-04-08T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам до 17 лет, трех украинских стрелков, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Александра Крамаренко, Руслана Федосеева и Анатолия Савчука. Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде установлено, что 26–27 августа 2024 года Крамаренко, Федосеев и Савчук с другими военнослужащими пересекли государственную границу в Суджанском районе Курской области и проследовали вглубь его территории для террористической деятельности. Спустя пять дней деятельность террористов была пресечена, после задержания российскими военнослужащими и до приговора они содержались под стражей. "Суд приговорил Крамаренко, Федосеева и Савчука к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250325/prigovor-2007152964.html
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происшествия, курская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина
Три украинских боевика получили до 17 лет за вторжение в Курскую область
Суд в Курской области приговорил трех стрелков ВСУ к 17 годам тюрьмы
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам до 17 лет, трех украинских стрелков, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех стрелков 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Александра Крамаренко, Руслана Федосеева и Анатолия Савчука. Они признаны виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что 26–27 августа 2024 года Крамаренко, Федосеев и Савчук с другими военнослужащими пересекли государственную границу в Суджанском районе Курской области и проследовали вглубь его территории для террористической деятельности.
Спустя пять дней деятельность террористов была пресечена, после задержания российскими военнослужащими и до приговора они содержались под стражей.
"Суд приговорил Крамаренко, Федосеева и Савчука к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.