https://ria.ru/20250408/sud-2009969788.html

Суд не стал штрафовать одного из создателей Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"

Суд не стал штрафовать одного из создателей Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ" - РИА Новости, 08.04.2025

Суд не стал штрафовать одного из создателей Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"

Таганский суд Москвы не стал штрафовать одного из создателей и авторов Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* (признан в РФ иноагентом) Андрея Шварева за публикацию в нём... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:13:00+03:00

2025-04-08T11:13:00+03:00

2025-04-08T11:13:00+03:00

происшествия

александр шварев

алишер усманов

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы не стал штрафовать одного из создателей и авторов Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* (признан в РФ иноагентом) Андрея Шварева за публикацию в нём сообщений без плашки иноагента, сообщили РИА Новости в суде. "Производство по делу в отношении Шварёва А.Ю. прекращено из-за отсутствия события, состава административного правонарушения", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ (производство материалов и (или) их распространение учредителем/руководителем юрлица или объединения, включенного в реестр иностранных агентов). За аналогичное правонарушение Шварева ранее штрафовали на 30 тысяч рублей. В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов. Александр Шварев работал журналистом "Росбалта", в конце 2019 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. За полгода до этого в его доме прошёл обыск, адвокат агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении об обыске фигурировала фамилия бизнесмена Алишера Усманова; как потом выяснилось из материалов дела, Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.* признан в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250407/vchk-opgu-2009893801.html

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происшествия, александр шварев, алишер усманов