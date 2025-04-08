https://ria.ru/20250408/strelbaj-2010040754.html

МВД раскрыло детали стрельбы в колледже в Новом Уренгое

МВД раскрыло детали стрельбы в колледже в Новом Уренгое - РИА Новости, 08.04.2025

МВД раскрыло детали стрельбы в колледже в Новом Уренгое

Студент стрелял в колледже в Новом Уренгое (ЯНАО) из пневматического пистолета, выстрел был, предварительно, случайный, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:13:00+03:00

2025-04-08T15:13:00+03:00

2025-04-08T16:20:00+03:00

происшествия

новый уренгой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Студент стрелял в колледже в Новом Уренгое (ЯНАО) из пневматического пистолета, выстрел был, предварительно, случайный, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД. "Пневматический (пистолет – ред.). Выстрел был один. Предварительно, случайный. Подросток установлен, он не скрывался. Решение будет принято по итогам проверки. Она еще не завершена", – сказала собеседница агентства. Как ранее сообщили РИА Новости в УМВД, студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое, на место происшествия выехали полицейские. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. При стрельбе никто не пострадал, пуля попала в интерактивную доску, уточняли агентству в силовых структурах. Прокуратура автономного округа по данному факту организовала проверку.

https://ria.ru/20250408/habarovsk-2009948318.html

новый уренгой

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происшествия, новый уренгой