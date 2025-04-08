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МВД раскрыло детали стрельбы в колледже в Новом Уренгое - РИА Новости, 08.04.2025
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15:13 08.04.2025 (обновлено: 16:20 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/strelbaj-2010040754.html
МВД раскрыло детали стрельбы в колледже в Новом Уренгое
МВД раскрыло детали стрельбы в колледже в Новом Уренгое - РИА Новости, 08.04.2025
МВД раскрыло детали стрельбы в колледже в Новом Уренгое
Студент стрелял в колледже в Новом Уренгое (ЯНАО) из пневматического пистолета, выстрел был, предварительно, случайный, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:13:00+03:00
2025-04-08T16:20:00+03:00
происшествия
новый уренгой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Студент стрелял в колледже в Новом Уренгое (ЯНАО) из пневматического пистолета, выстрел был, предварительно, случайный, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД. "Пневматический (пистолет – ред.). Выстрел был один. Предварительно, случайный. Подросток установлен, он не скрывался. Решение будет принято по итогам проверки. Она еще не завершена", – сказала собеседница агентства. Как ранее сообщили РИА Новости в УМВД, студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое, на место происшествия выехали полицейские. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. При стрельбе никто не пострадал, пуля попала в интерактивную доску, уточняли агентству в силовых структурах. Прокуратура автономного округа по данному факту организовала проверку.
https://ria.ru/20250408/habarovsk-2009948318.html
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происшествия, новый уренгой
Происшествия, Новый Уренгой
МВД раскрыло детали стрельбы в колледже в Новом Уренгое

МВД: студент стрелял в колледже в Новом Уренгое из пневматического пистолета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Студент стрелял в колледже в Новом Уренгое (ЯНАО) из пневматического пистолета, выстрел был, предварительно, случайный, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД.
"Пневматический (пистолет – ред.). Выстрел был один. Предварительно, случайный. Подросток установлен, он не скрывался. Решение будет принято по итогам проверки. Она еще не завершена", – сказала собеседница агентства.
Как ранее сообщили РИА Новости в УМВД, студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое, на место происшествия выехали полицейские. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. При стрельбе никто не пострадал, пуля попала в интерактивную доску, уточняли агентству в силовых структурах. Прокуратура автономного округа по данному факту организовала проверку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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