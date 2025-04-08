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В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже
В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже - РИА Новости, 08.04.2025
В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, на место происшествия выехали полицейские, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:27:00+03:00
2025-04-08T14:27:00+03:00
2025-04-08T14:30:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, на место происшествия выехали полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД."Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о стрельбе в колледже в Новом Уренгое.
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происшествия, новый уренгой, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новый Уренгой, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже
В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже, на место выехали полицейские