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В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже - РИА Новости, 08.04.2025
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14:27 08.04.2025 (обновлено: 14:30 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/strelba-2010029385.html
В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже
В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже - РИА Новости, 08.04.2025
В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, на место происшествия выехали полицейские, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:27:00+03:00
2025-04-08T14:30:00+03:00
происшествия
новый уренгой
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, на место происшествия выехали полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД."Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о стрельбе в колледже в Новом Уренгое.
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новый уренгой
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происшествия, новый уренгой, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новый Уренгой, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже

В Новом Уренгое студент открыл стрельбу в колледже, на место выехали полицейские

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, на место происшествия выехали полицейские, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МВД.
"Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о стрельбе в колледже в Новом Уренгое.
Видео с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Источник сообщил подробности об устроившем стрельбу жителе Мурманска
31 марта, 09:01
 
ПроисшествияНовый УренгойРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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