СК рассказал о состоянии мужчины, стрелявшего с крыши дома в Мурманске
Стрелявший с крыши дома в Мурманске находится под охраной в тяжелом состоянии
© Фото : СУ СК России по Мурманской областиКрыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео.
Крыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео.
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МУРМАНСК, 8 апр - РИА Новости. Стрелявший с крыши дома в Мурманске находится под охраной в тяжелом состоянии в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра, сообщили в региональном СУСК РФ.
"В настоящее время обвиняемый в тяжелом состоянии находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе баллистические, генетические, медицинские.
Кроме того, допрашиваются свидетели, продолжается всестороннее изучение личности обвиняемого, а также выполнение иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, установление мотива и причин произошедшего.
В марте мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен.