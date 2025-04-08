https://ria.ru/20250408/strelba-2009962027.html

СК рассказал о состоянии мужчины, стрелявшего с крыши дома в Мурманске

СК рассказал о состоянии мужчины, стрелявшего с крыши дома в Мурманске - РИА Новости, 08.04.2025

СК рассказал о состоянии мужчины, стрелявшего с крыши дома в Мурманске

Стрелявший с крыши дома в Мурманске находится под охраной в тяжелом состоянии в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра, сообщили в региональном... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:29:00+03:00

2025-04-08T10:29:00+03:00

2025-04-08T10:56:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мурманске

мурманск

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МУРМАНСК, 8 апр - РИА Новости. Стрелявший с крыши дома в Мурманске находится под охраной в тяжелом состоянии в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра, сообщили в региональном СУСК РФ. "В настоящее время обвиняемый в тяжелом состоянии находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе баллистические, генетические, медицинские. Кроме того, допрашиваются свидетели, продолжается всестороннее изучение личности обвиняемого, а также выполнение иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, установление мотива и причин произошедшего. В марте мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен.

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008389467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске, мурманск