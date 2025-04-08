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СК рассказал о состоянии мужчины, стрелявшего с крыши дома в Мурманске - РИА Новости, 08.04.2025
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10:29 08.04.2025 (обновлено: 10:56 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/strelba-2009962027.html
СК рассказал о состоянии мужчины, стрелявшего с крыши дома в Мурманске
СК рассказал о состоянии мужчины, стрелявшего с крыши дома в Мурманске - РИА Новости, 08.04.2025
СК рассказал о состоянии мужчины, стрелявшего с крыши дома в Мурманске
Стрелявший с крыши дома в Мурманске находится под охраной в тяжелом состоянии в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра, сообщили в региональном... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:29:00+03:00
2025-04-08T10:56:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
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МУРМАНСК, 8 апр - РИА Новости. Стрелявший с крыши дома в Мурманске находится под охраной в тяжелом состоянии в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра, сообщили в региональном СУСК РФ. "В настоящее время обвиняемый в тяжелом состоянии находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе баллистические, генетические, медицинские. Кроме того, допрашиваются свидетели, продолжается всестороннее изучение личности обвиняемого, а также выполнение иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, установление мотива и причин произошедшего. В марте мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен.
https://ria.ru/20250331/murmansk-2008389467.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске, мурманск
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске, Мурманск
СК рассказал о состоянии мужчины, стрелявшего с крыши дома в Мурманске

Стрелявший с крыши дома в Мурманске находится под охраной в тяжелом состоянии

© Фото : СУ СК России по Мурманской областиКрыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео.
Крыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео. - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : СУ СК России по Мурманской области
Крыша дома в Мурманске, с которого мужчина открыл стрельбу. Кадр из видео.
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МУРМАНСК, 8 апр - РИА Новости. Стрелявший с крыши дома в Мурманске находится под охраной в тяжелом состоянии в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра, сообщили в региональном СУСК РФ.
"В настоящее время обвиняемый в тяжелом состоянии находится под охраной в лечебном учреждении с ранениями головы и левого бедра. При отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе баллистические, генетические, медицинские.
Кроме того, допрашиваются свидетели, продолжается всестороннее изучение личности обвиняемого, а также выполнение иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, установление мотива и причин произошедшего.
В марте мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в МурманскеМурманск
 
 
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