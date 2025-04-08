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В Мурманске предъявили обвинение мужчине, стрелявшему с крыши дома

В Мурманске предъявили обвинение мужчине, стрелявшему с крыши дома - РИА Новости, 08.04.2025

В Мурманске предъявили обвинение мужчине, стрелявшему с крыши дома

Следователи предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство мужчине, стрелявшему с крыши здания в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:14:00+03:00

2025-04-08T10:14:00+03:00

2025-04-08T11:06:00+03:00

происшествия

мурманск

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мурманске

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МУРМАНСК, 8 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство мужчине, стрелявшему с крыши здания в Мурманске, сообщили в СУСК по региону."Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области предъявлено обвинение жителю Мурманска в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.В марте мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен.

https://ria.ru/20250331/murmansk-2008505956.html

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске