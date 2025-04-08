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В Мурманске предъявили обвинение мужчине, стрелявшему с крыши дома - РИА Новости, 08.04.2025
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10:14 08.04.2025 (обновлено: 11:06 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/strelba-2009959354.html
В Мурманске предъявили обвинение мужчине, стрелявшему с крыши дома
В Мурманске предъявили обвинение мужчине, стрелявшему с крыши дома - РИА Новости, 08.04.2025
В Мурманске предъявили обвинение мужчине, стрелявшему с крыши дома
Следователи предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство мужчине, стрелявшему с крыши здания в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:14:00+03:00
2025-04-08T11:06:00+03:00
происшествия
мурманск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
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МУРМАНСК, 8 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство мужчине, стрелявшему с крыши здания в Мурманске, сообщили в СУСК по региону."Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области предъявлено обвинение жителю Мурманска в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.В марте мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен.
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происшествия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске
Происшествия, Мурманск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске
В Мурманске предъявили обвинение мужчине, стрелявшему с крыши дома

В Мурманске предъявили обвинение устроившему стрельбу с крыши местному жителю

© Фото : СУ СК России по Мурманской областиСотрудники правоохранительных органов на крыше дома в Мурманске, откуда велась стрельба
Сотрудники правоохранительных органов на крыше дома в Мурманске, откуда велась стрельба - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : СУ СК России по Мурманской области
Сотрудники правоохранительных органов на крыше дома в Мурманске, откуда велась стрельба . Архивное фото
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МУРМАНСК, 8 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство мужчине, стрелявшему с крыши здания в Мурманске, сообщили в СУСК по региону.
"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области предъявлено обвинение жителю Мурманска в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 3 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
В марте мужчина открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Спустя некоторое время Росгвардия сообщила, что стрелявший "нейтрализован". Позже в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что он тяжело ранен. По данным СК, местный житель 1981 года рождения повредил автомобиль патрульно-постовой службы, в ходе штурма был обезврежен.
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ПроисшествияМурманскСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Мурманске
 
 
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