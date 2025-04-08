https://ria.ru/20250408/ssha-2010112053.html
США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме
США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.04.2025
США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме
США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:30:00+03:00
2025-04-08T20:30:00+03:00
2025-04-08T20:30:00+03:00
экономика
сша
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам. (Пошлины - ред.) принесут триллионы долларов доходов Соединенным Штатам", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Левитт, Трамп поручил администрации договариваться с партнерами США об индивидуальных торговых сделках, которые будут "уникальными" для каждой страны, но при этом содействовать росту занятости на американском рынке труда, повышению производительности и борьбе с торговыми дефицитами.
https://ria.ru/20250408/ssha-2010108388.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, США, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме
США продолжат вводить пошлины параллельно с переговорами с торговыми партнерами