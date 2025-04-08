https://ria.ru/20250408/ssha-2010112053.html

США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме

США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.04.2025

США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме

США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T20:30:00+03:00

2025-04-08T20:30:00+03:00

2025-04-08T20:30:00+03:00

экономика

сша

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам. (Пошлины - ред.) принесут триллионы долларов доходов Соединенным Штатам", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Левитт, Трамп поручил администрации договариваться с партнерами США об индивидуальных торговых сделках, которые будут "уникальными" для каждой страны, но при этом содействовать росту занятости на американском рынке труда, повышению производительности и борьбе с торговыми дефицитами.

https://ria.ru/20250408/ssha-2010108388.html

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экономика, сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире