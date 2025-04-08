Рейтинг@Mail.ru
США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ssha-2010112053.html
США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме
США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме - РИА Новости, 08.04.2025
США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме
США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:30:00+03:00
2025-04-08T20:30:00+03:00
экономика
сша
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам. (Пошлины - ред.) принесут триллионы долларов доходов Соединенным Штатам", - сообщила она журналистам на брифинге. По словам Левитт, Трамп поручил администрации договариваться с партнерами США об индивидуальных торговых сделках, которые будут "уникальными" для каждой страны, но при этом содействовать росту занятости на американском рынке труда, повышению производительности и борьбе с торговыми дефицитами.
https://ria.ru/20250408/ssha-2010108388.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Экономика, США, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США продолжат вводить пошлины, заявили в Белом доме

США продолжат вводить пошлины параллельно с переговорами с торговыми партнерами

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам. (Пошлины - ред.) принесут триллионы долларов доходов Соединенным Штатам", - сообщила она журналистам на брифинге.
По словам Левитт, Трамп поручил администрации договариваться с партнерами США об индивидуальных торговых сделках, которые будут "уникальными" для каждой страны, но при этом содействовать росту занятости на американском рынке труда, повышению производительности и борьбе с торговыми дефицитами.
Контейнеры для экспорта в порту Циндао, провинция Шаньдун, Китай - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
США повысили импортную пошлину на китайские товары
Вчера, 19:44
 
ЭкономикаСШАВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала