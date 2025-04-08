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США повысили импортную пошлину на китайские товары - РИА Новости, 08.04.2025
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19:44 08.04.2025 (обновлено: 20:55 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ssha-2010108388.html
США повысили импортную пошлину на китайские товары
США повысили импортную пошлину на китайские товары - РИА Новости, 08.04.2025
США повысили импортную пошлину на китайские товары
США повысили импортные пошлины на китайские товары до 104 процентов, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T19:44:00+03:00
2025-04-08T20:55:00+03:00
сша
китай
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в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США повысили импортные пошлины на китайские товары до 104 процентов, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома."Дополнительные пошлины в размере 104 процентов вступили в силу в полдень по восточному времени (19:00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля", — говорится в публикации.Информацию о введении дополнительных пошлин против КНР подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, Трамп убежден, что КНР хочет заключить сделку по тарифам, но "не знает, как это сделать". Если же Пекин выйдет на связь для достижения соглашения, то американский лидер будет невероятно щедр, указала она.Введение пошлин СШАВечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Он заявил, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке тех, к кому применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от ответных действий, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.До этого Соединенные Штаты уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html
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сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, в мире, экономика, дональд трамп, скотт бессент, россия
США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Экономика, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Россия
США повысили импортную пошлину на китайские товары

США повысили импортные пошлины на товары из КНР до 104%

© Getty Images / VCG / Han JiajunКонтейнеры для экспорта в порту Циндао, провинция Шаньдун, Китай
Контейнеры для экспорта в порту Циндао, провинция Шаньдун, Китай - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Getty Images / VCG / Han Jiajun
Контейнеры для экспорта в порту Циндао, провинция Шаньдун, Китай. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США повысили импортные пошлины на китайские товары до 104 процентов, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.
"Дополнительные пошлины в размере 104 процентов вступили в силу в полдень по восточному времени (19:00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля", — говорится в публикации.
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Таким образом Штаты исполнили обещание Дональда Трампа. Накануне он пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50 процентов к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, которые он принял в качестве реакции на установленные ранее 34-процентные тарифы.

Информацию о введении дополнительных пошлин против КНР подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, Трамп убежден, что КНР хочет заключить сделку по тарифам, но "не знает, как это сделать". Если же Пекин выйдет на связь для достижения соглашения, то американский лидер будет невероятно щедр, указала она.

Введение пошлин США

Вечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Он заявил, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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При этом в списке тех, к кому применят эти меры, нет России и Белоруссии.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от ответных действий, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
До этого Соединенные Штаты уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
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