https://ria.ru/20250408/ssha-2010108388.html

США повысили импортную пошлину на китайские товары

США повысили импортную пошлину на китайские товары - РИА Новости, 08.04.2025

США повысили импортную пошлину на китайские товары

США повысили импортные пошлины на китайские товары до 104 процентов, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T19:44:00+03:00

2025-04-08T19:44:00+03:00

2025-04-08T20:55:00+03:00

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США повысили импортные пошлины на китайские товары до 104 процентов, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома."Дополнительные пошлины в размере 104 процентов вступили в силу в полдень по восточному времени (19:00 мск), поскольку Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с завтрашнего дня, 9 апреля", — говорится в публикации.Информацию о введении дополнительных пошлин против КНР подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, Трамп убежден, что КНР хочет заключить сделку по тарифам, но "не знает, как это сделать". Если же Пекин выйдет на связь для достижения соглашения, то американский лидер будет невероятно щедр, указала она.Введение пошлин СШАВечером 2 апреля глава Белого дома объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Он заявил, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке тех, к кому применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от ответных действий, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.До этого Соединенные Штаты уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.

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https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

сша

китай

россия

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сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, в мире, экономика, дональд трамп, скотт бессент, россия