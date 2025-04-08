США пригрозили Ирану жесткими санкциями при отсутствии ядерной сделки
Министр энергетики Райт: США усилят санкции против Ирана при отсутствии сделки
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh BahramiЖенщина проходит мимо граффити в Тегеране, Иран
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
Женщина проходит мимо граффити в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США введут более жесткие санкции против Ирана при отсутствии сделки по ядерной программе, заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу CNBC.
"Безусловно, я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана и надеялся, что они заставят его отказаться от ядерной программы", — сказал он в ответ на вопрос, может ли Вашингтон усилить ограничительные меры против Тегерана.
По словам Райта, Штаты не могут допустить, чтобы Исламская Республика обладала ядерным оружием.
В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против Исламской Республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерную сделку, что предполагало снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018-го Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ Исламская Республика заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Как заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, Тегеран отказал Вашингтону в прямых переговорах по ядерной программе, указав, что окно для диалога открыто только при посредничестве третьих сторон. Хаменеи, в свою очередь, отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка спровоцировать беспорядки в стране встретит решительный отпор.
Накануне Трамп объявил, что в субботу состоятся прямые переговоры с Ираном "почти на высшем уровне". Информацию о готовящейся встрече в Омане подтвердил и глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, но, по его словам, речь идет о непрямых переговорах.