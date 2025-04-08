https://ria.ru/20250408/ssha-2010099041.html

США пригрозили Ирану жесткими санкциями при отсутствии ядерной сделки

США пригрозили Ирану жесткими санкциями при отсутствии ядерной сделки - РИА Новости, 08.04.2025

США пригрозили Ирану жесткими санкциями при отсутствии ядерной сделки

США введут более жесткие санкции против Ирана при отсутствии сделки по ядерной программе, заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:37:00+03:00

2025-04-08T18:37:00+03:00

2025-04-08T19:54:00+03:00

в мире

иран

сша

ядерное оружие

дональд трамп

али хаменеи

масуд пезешкиан

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США введут более жесткие санкции против Ирана при отсутствии сделки по ядерной программе, заявил американский министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу CNBC."Безусловно, я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана и надеялся, что они заставят его отказаться от ядерной программы", — сказал он в ответ на вопрос, может ли Вашингтон усилить ограничительные меры против Тегерана.По словам Райта, Штаты не могут допустить, чтобы Исламская Республика обладала ядерным оружием.В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором, по данным портала Axios, якобы установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Позднее он пригрозил ввести дополнительные пошлины против Исламской Республики, а также начать беспрецедентные бомбардировки страны в случае отказа от соглашения. Как заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, Тегеран отказал Вашингтону в прямых переговорах по ядерной программе, указав, что окно для диалога открыто только при посредничестве третьих сторон. Хаменеи, в свою очередь, отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка спровоцировать беспорядки в стране встретит решительный отпор.Накануне Трамп объявил, что в субботу состоятся прямые переговоры с Ираном "почти на высшем уровне". Информацию о готовящейся встрече в Омане подтвердил и глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, но, по его словам, речь идет о непрямых переговорах.

https://ria.ru/20250408/mid-2010011211.html

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в мире, иран, сша, ядерное оружие, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан