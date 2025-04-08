https://ria.ru/20250408/ssha-2010074950.html

СМИ узнали, как департамент Маска ищет нелояльных Трампу чиновников

СМИ узнали, как департамент Маска ищет нелояльных Трампу чиновников - РИА Новости, 08.04.2025

СМИ узнали, как департамент Маска ищет нелояльных Трампу чиновников

Департамент государственной эффективности США (DOGE) использует чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта для мониторинга коммуникаций сотрудников... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:15:00+03:00

2025-04-08T17:15:00+03:00

2025-04-08T17:17:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) использует чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта для мониторинга коммуникаций сотрудников агентства по охране окружающей среды (EPA) и выявления высказываний, "враждебных" по отношению к президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Сервис искусственного интеллекта Grok разработан компанией xAI американского предпринимателя Илона Маска, который также возглавляет DOGE. "DOGE активно использует чат-бот Маска Grok с искусственным интеллектом в рамках своей работы по сокращениям в федеральном правительстве... В агентстве по охране окружающей среды назначенные Трампом функционеры сообщили некоторым руководителям, что команда Маска внедряет искусственный интеллект для наблюдения за работниками, в том числе для поиска формулировок в сообщениях, которые считаются враждебными по отношению к Трампу или Маску", - сообщает агентство. В частности, по данным Рейтер, проводится мониторинг коммуникаций, осуществляемых через платформу Microsoft Teams и другие программы, используемые сотрудниками ведомства. В EPA агентству заявили, что в ведомстве рассматривается использование ИИ для "оптимизации функций агентства и повышения административной эффективности", но опровергли совместное с DOGE использование ИИ для решения кадровых вопросов. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".

https://ria.ru/20250321/mask-2006573398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, microsoft corporation