СМИ узнали, как департамент Маска ищет нелояльных Трампу чиновников
DOGE использует чат-бот Grok для выявления высказываний, враждебных Трампу
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) использует чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта для мониторинга коммуникаций сотрудников агентства по охране окружающей среды (EPA) и выявления высказываний, "враждебных" по отношению к президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Сервис искусственного интеллекта Grok разработан компанией xAI американского предпринимателя Илона Маска, который также возглавляет DOGE.
"DOGE активно использует чат-бот Маска Grok с искусственным интеллектом в рамках своей работы по сокращениям в федеральном правительстве... В агентстве по охране окружающей среды назначенные Трампом функционеры сообщили некоторым руководителям, что команда Маска внедряет искусственный интеллект для наблюдения за работниками, в том числе для поиска формулировок в сообщениях, которые считаются враждебными по отношению к Трампу или Маску", - сообщает агентство.
В частности, по данным Рейтер, проводится мониторинг коммуникаций, осуществляемых через платформу Microsoft Teams и другие программы, используемые сотрудниками ведомства.
В EPA агентству заявили, что в ведомстве рассматривается использование ИИ для "оптимизации функций агентства и повышения административной эффективности", но опровергли совместное с DOGE использование ИИ для решения кадровых вопросов.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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