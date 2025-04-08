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СМИ узнали, как департамент Маска ищет нелояльных Трампу чиновников - РИА Новости, 08.04.2025
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17:15 08.04.2025 (обновлено: 17:17 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ssha-2010074950.html
СМИ узнали, как департамент Маска ищет нелояльных Трампу чиновников
СМИ узнали, как департамент Маска ищет нелояльных Трампу чиновников - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ узнали, как департамент Маска ищет нелояльных Трампу чиновников
Департамент государственной эффективности США (DOGE) использует чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта для мониторинга коммуникаций сотрудников... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:15:00+03:00
2025-04-08T17:17:00+03:00
в мире
технологии
сша
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) использует чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта для мониторинга коммуникаций сотрудников агентства по охране окружающей среды (EPA) и выявления высказываний, "враждебных" по отношению к президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Сервис искусственного интеллекта Grok разработан компанией xAI американского предпринимателя Илона Маска, который также возглавляет DOGE. "DOGE активно использует чат-бот Маска Grok с искусственным интеллектом в рамках своей работы по сокращениям в федеральном правительстве... В агентстве по охране окружающей среды назначенные Трампом функционеры сообщили некоторым руководителям, что команда Маска внедряет искусственный интеллект для наблюдения за работниками, в том числе для поиска формулировок в сообщениях, которые считаются враждебными по отношению к Трампу или Маску", - сообщает агентство. В частности, по данным Рейтер, проводится мониторинг коммуникаций, осуществляемых через платформу Microsoft Teams и другие программы, используемые сотрудниками ведомства. В EPA агентству заявили, что в ведомстве рассматривается использование ИИ для "оптимизации функций агентства и повышения административной эффективности", но опровергли совместное с DOGE использование ИИ для решения кадровых вопросов. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
https://ria.ru/20250321/mask-2006573398.html
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, microsoft corporation
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Microsoft Corporation
СМИ узнали, как департамент Маска ищет нелояльных Трампу чиновников

DOGE использует чат-бот Grok для выявления высказываний, враждебных Трампу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) использует чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта для мониторинга коммуникаций сотрудников агентства по охране окружающей среды (EPA) и выявления высказываний, "враждебных" по отношению к президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Сервис искусственного интеллекта Grok разработан компанией xAI американского предпринимателя Илона Маска, который также возглавляет DOGE.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
ИИ Grok обвинил Маска в частом распространении дезинформации, пишет WP
21 марта, 19:23
"DOGE активно использует чат-бот Маска Grok с искусственным интеллектом в рамках своей работы по сокращениям в федеральном правительстве... В агентстве по охране окружающей среды назначенные Трампом функционеры сообщили некоторым руководителям, что команда Маска внедряет искусственный интеллект для наблюдения за работниками, в том числе для поиска формулировок в сообщениях, которые считаются враждебными по отношению к Трампу или Маску", - сообщает агентство.
В частности, по данным Рейтер, проводится мониторинг коммуникаций, осуществляемых через платформу Microsoft Teams и другие программы, используемые сотрудниками ведомства.
В EPA агентству заявили, что в ведомстве рассматривается использование ИИ для "оптимизации функций агентства и повышения административной эффективности", но опровергли совместное с DOGE использование ИИ для решения кадровых вопросов.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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В миреТехнологииСШАДональд ТрампИлон МаскMicrosoft Corporation
 
 
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