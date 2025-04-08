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ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 08.04.2025 (обновлено: 00:29 09.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ssha-2010066244.html
ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины
ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины - РИА Новости, 09.04.2025
ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины
США начали вывозить военную технику и персонал из района аэропорта Ясенка в Польше, информация об этом появилась на сайте американского командования в Европе и... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-08T16:58:00+03:00
2025-04-09T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
польша
анджей дуда
нато
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США начали вывозить военную технику и персонал из района аэропорта Ясенка в Польше, информация об этом появилась на сайте американского командования в Европе и Африке."Армия США в Европе и Африке объявляет о запланированной передислокации военного оборудования и персонала &lt;...&gt; из Ясенки", — говорится в сообщении.Такое решение американское командование мотивирует оптимизацией военных операций и повышением эффективности."Решение о передислокации войск и техники стало результатом многомесячной оценки и планирования", — указано в пресс-релизе.В публикации говорится, что технику и персонал переместят в другое место в пределах польской территории.В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что американские войска, выводимые из Ясенки, не покинут страну.Ясенка стала пунктом временной дислокации для американских войск в 2022-м, после начала спецоперации на Украине. Уже три года этот район — логистический хаб, через который проходит более 90% вооружения и военной техники, поставляемых странами НАТО киевскому режиму.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20250408/pentagon-2009992121.html
https://ria.ru/20250408/polsha-2010057127.html
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в мире, сша, украина, польша, анджей дуда, нато, вооруженные силы сша, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Польша, Анджей Дуда, НАТО, Вооруженные силы США, Сергей Лавров
ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины

США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины в польском аэропорту Ясенка

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военные в аэропорту Жешув-Ясенка
Американские военные в аэропорту Жешув-Ясенка - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военные в аэропорту Жешув-Ясенка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США начали вывозить военную технику и персонал из района аэропорта Ясенка в Польше, информация об этом появилась на сайте американского командования в Европе и Африке.
"Армия США в Европе и Африке объявляет о запланированной передислокации военного оборудования и персонала <...> из Ясенки", — говорится в сообщении.
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Такое решение американское командование мотивирует оптимизацией военных операций и повышением эффективности.
"Решение о передислокации войск и техники стало результатом многомесячной оценки и планирования", — указано в пресс-релизе.
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В публикации говорится, что технику и персонал переместят в другое место в пределах польской территории.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что американские войска, выводимые из Ясенки, не покинут страну.
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Ясенка стала пунктом временной дислокации для американских войск в 2022-м, после начала спецоперации на Украине. Уже три года этот район — логистический хаб, через который проходит более 90% вооружения и военной техники, поставляемых странами НАТО киевскому режиму.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаПольшаАнджей ДудаНАТОВооруженные силы СШАСергей Лавров
 
 
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