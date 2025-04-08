ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины
США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины в польском аэропорту Ясенка
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военные в аэропорту Жешув-Ясенка
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военные в аэропорту Жешув-Ясенка. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США начали вывозить военную технику и персонал из района аэропорта Ясенка в Польше, информация об этом появилась на сайте американского командования в Европе и Африке.
"Армия США в Европе и Африке объявляет о запланированной передислокации военного оборудования и персонала <...> из Ясенки", — говорится в сообщении.
Такое решение американское командование мотивирует оптимизацией военных операций и повышением эффективности.
"Решение о передислокации войск и техники стало результатом многомесячной оценки и планирования", — указано в пресс-релизе.
В публикации говорится, что технику и персонал переместят в другое место в пределах польской территории.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что американские войска, выводимые из Ясенки, не покинут страну.
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Ясенка стала пунктом временной дислокации для американских войск в 2022-м, после начала спецоперации на Украине. Уже три года этот район — логистический хаб, через который проходит более 90% вооружения и военной техники, поставляемых странами НАТО киевскому режиму.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российских военных.