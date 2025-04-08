https://ria.ru/20250408/ssha-2010066244.html

ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины

ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины - РИА Новости, 09.04.2025

ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины

США начали вывозить военную технику и персонал из района аэропорта Ясенка в Польше, информация об этом появилась на сайте американского командования в Европе и... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-08T16:58:00+03:00

2025-04-08T16:58:00+03:00

2025-04-09T00:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

польша

анджей дуда

нато

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010071213_93:608:2603:2020_1920x0_80_0_0_356f3a44ec3ddaf7dc08d9b4ea11b316.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США начали вывозить военную технику и персонал из района аэропорта Ясенка в Польше, информация об этом появилась на сайте американского командования в Европе и Африке."Армия США в Европе и Африке объявляет о запланированной передислокации военного оборудования и персонала <...> из Ясенки", — говорится в сообщении.Такое решение американское командование мотивирует оптимизацией военных операций и повышением эффективности."Решение о передислокации войск и техники стало результатом многомесячной оценки и планирования", — указано в пресс-релизе.В публикации говорится, что технику и персонал переместят в другое место в пределах польской территории.В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что американские войска, выводимые из Ясенки, не покинут страну.Ясенка стала пунктом временной дислокации для американских войск в 2022-м, после начала спецоперации на Украине. Уже три года этот район — логистический хаб, через который проходит более 90% вооружения и военной техники, поставляемых странами НАТО киевскому режиму.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20250408/pentagon-2009992121.html

https://ria.ru/20250408/polsha-2010057127.html

https://ria.ru/20250407/nato-2009340600.html

https://ria.ru/20250407/nato-2009906345.html

сша

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, польша, анджей дуда, нато, вооруженные силы сша, сергей лавров