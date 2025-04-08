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Индейцы оспорили новые пошлины США на товары из Канады в суде
Индейцы оспорили новые пошлины США на товары из Канады в суде - РИА Новости, 08.04.2025
Индейцы оспорили новые пошлины США на товары из Канады в суде
Два представителя племени черноногих индейцев из штата Монтана подали в федеральный суд иск с требованием заблокировать новые пошлины, введенные администрацией... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:04:00+03:00
2025-04-08T14:04:00+03:00
2025-04-08T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Два представителя племени черноногих индейцев из штата Монтана подали в федеральный суд иск с требованием заблокировать новые пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на товары из Канады, сообщает агентство Блумберг. "В иске, поданном в федеральный суд, два члена племени черноногих ссылаются на договор 1794 года между США и Великобританией, который освобождает коренное население от уплаты пошлин на товары, перевозимые через границу", — пишет агентство. Истцы также оспаривают законность введения тарифов на основании чрезвычайного положения, введенного Трампом для борьбы с наркотрафиком. По их мнению, закон "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA) не предоставляет президенту полномочий для введения торговых пошлин. Иск зарегистрирован в суде штата Монтана как "Webber против Министерства внутренней безопасности США". Белый дом и ведомства, участвующие в деле, пока не прокомментировали ситуацию, отмечает агентство. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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сша, монтана, канада, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Монтана, Канада, Дональд Трамп, Министерство внутренней безопасности США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Индейцы оспорили новые пошлины США на товары из Канады в суде
Индейцы из Монтаны оспорили пошлины на товары из Канады в суде