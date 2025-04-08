https://ria.ru/20250408/ssha-2010023196.html

Индейцы оспорили новые пошлины США на товары из Канады в суде

Индейцы оспорили новые пошлины США на товары из Канады в суде - РИА Новости, 08.04.2025

Индейцы оспорили новые пошлины США на товары из Канады в суде

Два представителя племени черноногих индейцев из штата Монтана подали в федеральный суд иск с требованием заблокировать новые пошлины, введенные администрацией... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:04:00+03:00

2025-04-08T14:04:00+03:00

2025-04-08T14:04:00+03:00

сша

монтана

канада

дональд трамп

министерство внутренней безопасности сша

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138789/73/1387897314_0:236:1012:805_1920x0_80_0_0_83dfbdf44f26be3157e3b826dc103189.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Два представителя племени черноногих индейцев из штата Монтана подали в федеральный суд иск с требованием заблокировать новые пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа на товары из Канады, сообщает агентство Блумберг. "В иске, поданном в федеральный суд, два члена племени черноногих ссылаются на договор 1794 года между США и Великобританией, который освобождает коренное население от уплаты пошлин на товары, перевозимые через границу", — пишет агентство. Истцы также оспаривают законность введения тарифов на основании чрезвычайного положения, введенного Трампом для борьбы с наркотрафиком. По их мнению, закон "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA) не предоставляет президенту полномочий для введения торговых пошлин. Иск зарегистрирован в суде штата Монтана как "Webber против Министерства внутренней безопасности США". Белый дом и ведомства, участвующие в деле, пока не прокомментировали ситуацию, отмечает агентство. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009831297.html

https://ria.ru/20250404/kanada-2009451616.html

сша

монтана

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, монтана, канада, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире