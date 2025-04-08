В США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие
ATF отменила политику нулевой терпимости в США по лицензиям на продажу оружия
© AP Photo / Seth PerlmanШтурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине Capitol City Arms Supply в Спрингфилде, штат Иллинойс
© AP Photo / Seth Perlman
Штурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине Capitol City Arms Supply в Спрингфилде, штат Иллинойс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти США отменили политику "нулевой терпимости", которая касалась лицензий на продажу огнестрельного оружия, следует из заявления минюста страны и Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF).
"Политика "нулевой терпимости" предыдущей администрации несправедливо преследовала законопослушных владельцев оружия и создавала неоправданное бремя для американцев, стремящихся реализовать свое конституционное право на ношение оружия. Сегодня она заканчивается", - приводятся в заявлении слова генпрокурора США Памелы Бонди.
Как отмечает газета Washington Post, администрация экс-президента США Джо Байдена вводила политику "нулевой терпимости" для борьбы с недобросовестными торговцами оружия, однако на деле, по мнению консервативных сил страны, она лишала лицензий законопослушных продавцов за ошибки при заполнении документации.
В администрации Трампа также анонсировали изучение еще двух касающихся оружия мер времен Байдена – о стабилизирующих прикладах, а также о требованиях проводить проверку данных покупателей и получать лицензии федерального уровня для некоторых продавцов.
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