https://ria.ru/20250408/ssha-2009998750.html

В США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие

В США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие - РИА Новости, 08.04.2025

В США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие

Власти США отменили политику "нулевой терпимости", которая касалась лицензий на продажу огнестрельного оружия, следует из заявления минюста страны и Бюро по... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:51:00+03:00

2025-04-08T12:51:00+03:00

2025-04-08T13:01:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти США отменили политику "нулевой терпимости", которая касалась лицензий на продажу огнестрельного оружия, следует из заявления минюста страны и Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF). "Политика "нулевой терпимости" предыдущей администрации несправедливо преследовала законопослушных владельцев оружия и создавала неоправданное бремя для американцев, стремящихся реализовать свое конституционное право на ношение оружия. Сегодня она заканчивается", - приводятся в заявлении слова генпрокурора США Памелы Бонди. Как отмечает газета Washington Post, администрация экс-президента США Джо Байдена вводила политику "нулевой терпимости" для борьбы с недобросовестными торговцами оружия, однако на деле, по мнению консервативных сил страны, она лишала лицензий законопослушных продавцов за ошибки при заполнении документации. В администрации Трампа также анонсировали изучение еще двух касающихся оружия мер времен Байдена – о стабилизирующих прикладах, а также о требованиях проводить проверку данных покупателей и получать лицензии федерального уровня для некоторых продавцов.

https://ria.ru/20250130/kontrabanda-1996348516.html

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в мире, сша, джо байден, памела бонди