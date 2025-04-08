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В США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие - РИА Новости, 08.04.2025
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12:51 08.04.2025 (обновлено: 13:01 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ssha-2009998750.html
В США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие
В США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие - РИА Новости, 08.04.2025
В США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие
Власти США отменили политику "нулевой терпимости", которая касалась лицензий на продажу огнестрельного оружия, следует из заявления минюста страны и Бюро по... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:51:00+03:00
2025-04-08T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти США отменили политику "нулевой терпимости", которая касалась лицензий на продажу огнестрельного оружия, следует из заявления минюста страны и Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF). "Политика "нулевой терпимости" предыдущей администрации несправедливо преследовала законопослушных владельцев оружия и создавала неоправданное бремя для американцев, стремящихся реализовать свое конституционное право на ношение оружия. Сегодня она заканчивается", - приводятся в заявлении слова генпрокурора США Памелы Бонди. Как отмечает газета Washington Post, администрация экс-президента США Джо Байдена вводила политику "нулевой терпимости" для борьбы с недобросовестными торговцами оружия, однако на деле, по мнению консервативных сил страны, она лишала лицензий законопослушных продавцов за ошибки при заполнении документации. В администрации Трампа также анонсировали изучение еще двух касающихся оружия мер времен Байдена – о стабилизирующих прикладах, а также о требованиях проводить проверку данных покупателей и получать лицензии федерального уровня для некоторых продавцов.
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в мире, сша, джо байден, памела бонди
В мире, США, Джо Байден, Памела Бонди
В США отменили политику "нулевой терпимости" по лицензиям на оружие

ATF отменила политику нулевой терпимости в США по лицензиям на продажу оружия

© AP Photo / Seth PerlmanШтурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине Capitol City Arms Supply в Спрингфилде, штат Иллинойс
Штурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине Capitol City Arms Supply в Спрингфилде, штат Иллинойс - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Seth Perlman
Штурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине Capitol City Arms Supply в Спрингфилде, штат Иллинойс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти США отменили политику "нулевой терпимости", которая касалась лицензий на продажу огнестрельного оружия, следует из заявления минюста страны и Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF).
"Политика "нулевой терпимости" предыдущей администрации несправедливо преследовала законопослушных владельцев оружия и создавала неоправданное бремя для американцев, стремящихся реализовать свое конституционное право на ношение оружия. Сегодня она заканчивается", - приводятся в заявлении слова генпрокурора США Памелы Бонди.
Как отмечает газета Washington Post, администрация экс-президента США Джо Байдена вводила политику "нулевой терпимости" для борьбы с недобросовестными торговцами оружия, однако на деле, по мнению консервативных сил страны, она лишала лицензий законопослушных продавцов за ошибки при заполнении документации.
В администрации Трампа также анонсировали изучение еще двух касающихся оружия мер времен Байдена – о стабилизирующих прикладах, а также о требованиях проводить проверку данных покупателей и получать лицензии федерального уровня для некоторых продавцов.
Сотрудники ГКНБ Киргизии выявили преступную группу, которая занималась контрабандой оружия из США в Россию - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Киргизии выявили канал контрабанды оружия из США в Россию
30 января, 13:32
 
В миреСШАДжо БайденПамела Бонди
 
 
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