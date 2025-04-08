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Кремль рассказал о готовящихся российско-американских переговорах - РИА Новости, 08.04.2025
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12:38 08.04.2025 (обновлено: 13:37 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ssha-2009995192.html
Кремль рассказал о готовящихся российско-американских переговорах
Кремль рассказал о готовящихся российско-американских переговорах - РИА Новости, 08.04.2025
Кремль рассказал о готовящихся российско-американских переговорах
Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии МИД, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:38:00+03:00
2025-04-08T13:37:00+03:00
россия
стамбул
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии МИД, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это будет с участием с нашей стороны — это будет по линии министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИД", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос, известно ли, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле и кто будет представлять Россию. Песков добавил, что Москва и Вашингтон прикладывают изрядные усилия, чтобы выйти на нормализацию отношений.В начале апреля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации Трампа. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Дмитриев добавил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
https://ria.ru/20250407/mask-2009795826.html
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россия, стамбул, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша
Россия, Стамбул, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, США
Кремль рассказал о готовящихся российско-американских переговорах

Песков: следующие российско-американские контакты пройдут по линии МИД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии МИД, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это будет с участием с нашей стороны — это будет по линии министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИД", — сказал представитель Кремля.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Маск напомнил о близости России и США
Вчера, 13:45
Так он ответил на вопрос, известно ли, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле и кто будет представлять Россию.
Песков добавил, что Москва и Вашингтон прикладывают изрядные усилия, чтобы выйти на нормализацию отношений.
В начале апреля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине
Вчера, 17:26

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
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"Это обсуждали еще с Ельциным". Какое соглашение Трамп захотел от России
08:00
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации Трампа. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Дмитриев добавил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Деваться некуда: Трамп начал войну, а на поклон идти к России
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РоссияСтамбулДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В миреДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСША
 
 
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