https://ria.ru/20250408/ssha-2009995192.html

Кремль рассказал о готовящихся российско-американских переговорах

Кремль рассказал о готовящихся российско-американских переговорах - РИА Новости, 08.04.2025

Кремль рассказал о готовящихся российско-американских переговорах

Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии МИД, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:38:00+03:00

2025-04-08T12:38:00+03:00

2025-04-08T13:37:00+03:00

россия

стамбул

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

дональд трамп

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии МИД, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это будет с участием с нашей стороны — это будет по линии министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИД", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос, известно ли, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле и кто будет представлять Россию. Песков добавил, что Москва и Вашингтон прикладывают изрядные усилия, чтобы выйти на нормализацию отношений.В начале апреля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации Трампа. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Дмитриев добавил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.

https://ria.ru/20250407/mask-2009795826.html

https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html

https://ria.ru/20250408/soglashenie-2009878466.html

https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

россия

стамбул

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сша