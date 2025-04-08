Кремль рассказал о готовящихся российско-американских переговорах
Песков: следующие российско-американские контакты пройдут по линии МИД
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Следующие российско-американские переговоры пройдут по линии МИД, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это будет с участием с нашей стороны — это будет по линии министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИД", — сказал представитель Кремля.
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Так он ответил на вопрос, известно ли, на каком уровне будут проходить переговоры 10 апреля в Стамбуле и кто будет представлять Россию.
Песков добавил, что Москва и Вашингтон прикладывают изрядные усилия, чтобы выйти на нормализацию отношений.
В начале апреля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов.
Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев побывал в США и провел встречи с представителями администрации Трампа. По его словам, стороны сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс. Дмитриев добавил, что предстоит еще ряд встреч, чтобы решить все разногласия.