В бундестаге назвали возможный инструмент давления на США
Депутат бундестага Шпан призвал ЕС ввести налоги для цифровых компаний из США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ЕС следует "поставить на стол" налогообложение американских цифровых компаний в качестве инструмента давления на США, если договориться по вопросу пошлин не получится, считает депутат бундестага от победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йенс Шпан.
"Я считаю правильным сейчас действовать взвешенно, не обострять ситуацию и в то же время дать понять, что если мы не придем к общему знаменателю здесь, то мы тоже предпримем меры и указать на то, что налогообложение цифровых компаний Amazon, Meta* (деятельность Meta - соцсети Facebook и Instagram - запрещена в России как экстремистская), Apple, всё это рассматривается", - заявил Шпан в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
"Европейский внутренний рынок больше, чем американский.... И компании в США частично зависят от этого, особенно в цифровом секторе. Вот почему я считаю правильным поставить этот инструмент на стол", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.