https://ria.ru/20250408/ssha-2009982243.html

В бундестаге назвали возможный инструмент давления на США

В бундестаге назвали возможный инструмент давления на США - РИА Новости, 08.04.2025

В бундестаге назвали возможный инструмент давления на США

ЕС следует "поставить на стол" налогообложение американских цифровых компаний в качестве инструмента давления на США, если договориться по вопросу пошлин не... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:52:00+03:00

2025-04-08T11:52:00+03:00

2025-04-08T12:09:00+03:00

сша

европа

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йенс шпан

дональд трамп

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евросоюз

хдс/хсс

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ЕС следует "поставить на стол" налогообложение американских цифровых компаний в качестве инструмента давления на США, если договориться по вопросу пошлин не получится, считает депутат бундестага от победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йенс Шпан. "Я считаю правильным сейчас действовать взвешенно, не обострять ситуацию и в то же время дать понять, что если мы не придем к общему знаменателю здесь, то мы тоже предпримем меры и указать на то, что налогообложение цифровых компаний Amazon, Meta* (деятельность Meta - соцсети Facebook и Instagram - запрещена в России как экстремистская), Apple, всё это рассматривается", - заявил Шпан в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Он подчеркнул, что, если посмотреть на торговый дефицит, то Европа экспортирует в США больше, чем США в Европу, но в том что касается услуг, в том числе цифровых, ситуация выглядит иначе, но "никто не хочет слышать об этом в Вашингтоне". "Европейский внутренний рынок больше, чем американский.... И компании в США частично зависят от этого, особенно в цифровом секторе. Вот почему я считаю правильным поставить этот инструмент на стол", - добавил он. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009914490.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009937679.html

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