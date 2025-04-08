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В бундестаге назвали возможный инструмент давления на США - РИА Новости, 08.04.2025
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11:52 08.04.2025 (обновлено: 12:09 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/ssha-2009982243.html
В бундестаге назвали возможный инструмент давления на США
В бундестаге назвали возможный инструмент давления на США - РИА Новости, 08.04.2025
В бундестаге назвали возможный инструмент давления на США
ЕС следует "поставить на стол" налогообложение американских цифровых компаний в качестве инструмента давления на США, если договориться по вопросу пошлин не... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:52:00+03:00
2025-04-08T12:09:00+03:00
сша
европа
германия
йенс шпан
дональд трамп
марош шефчович
евросоюз
хдс/хсс
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ЕС следует "поставить на стол" налогообложение американских цифровых компаний в качестве инструмента давления на США, если договориться по вопросу пошлин не получится, считает депутат бундестага от победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йенс Шпан. "Я считаю правильным сейчас действовать взвешенно, не обострять ситуацию и в то же время дать понять, что если мы не придем к общему знаменателю здесь, то мы тоже предпримем меры и указать на то, что налогообложение цифровых компаний Amazon, Meta* (деятельность Meta - соцсети Facebook и Instagram - запрещена в России как экстремистская), Apple, всё это рассматривается", - заявил Шпан в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Он подчеркнул, что, если посмотреть на торговый дефицит, то Европа экспортирует в США больше, чем США в Европу, но в том что касается услуг, в том числе цифровых, ситуация выглядит иначе, но "никто не хочет слышать об этом в Вашингтоне". "Европейский внутренний рынок больше, чем американский.... И компании в США частично зависят от этого, особенно в цифровом секторе. Вот почему я считаю правильным поставить этот инструмент на стол", - добавил он. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009914490.html
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009937679.html
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сша, европа, германия, йенс шпан, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, хдс/хсс, amazon, введение трампом пошлин на импорт, в мире, христианско-социальный союз
США, Европа, Германия, Йенс Шпан, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Евросоюз, ХДС/ХСС, Amazon, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Христианско-социальный союз
В бундестаге назвали возможный инструмент давления на США

Депутат бундестага Шпан призвал ЕС ввести налоги для цифровых компаний из США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ЕС следует "поставить на стол" налогообложение американских цифровых компаний в качестве инструмента давления на США, если договориться по вопросу пошлин не получится, считает депутат бундестага от победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йенс Шпан.
"Я считаю правильным сейчас действовать взвешенно, не обострять ситуацию и в то же время дать понять, что если мы не придем к общему знаменателю здесь, то мы тоже предпримем меры и указать на то, что налогообложение цифровых компаний Amazon, Meta* (деятельность Meta - соцсети Facebook и Instagram - запрещена в России как экстремистская), Apple, всё это рассматривается", - заявил Шпан в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 7 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
ЕС ведет себя очень плохо в вопросах торговли с США, заявил Трамп
Вчера, 22:41
Он подчеркнул, что, если посмотреть на торговый дефицит, то Европа экспортирует в США больше, чем США в Европу, но в том что касается услуг, в том числе цифровых, ситуация выглядит иначе, но "никто не хочет слышать об этом в Вашингтоне".
"Европейский внутренний рынок больше, чем американский.... И компании в США частично зависят от этого, особенно в цифровом секторе. Вот почему я считаю правильным поставить этот инструмент на стол", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик
07:05
 
СШАЕвропаГерманияЙенс ШпанДональд ТрампМарош ШефчовичЕвросоюзХДС/ХССAmazonВведение Трампом пошлин на импортВ миреХристианско-социальный союз
 
 
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