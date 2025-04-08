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В США увеличилось число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо - РИА Новости, 08.04.2025
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11:44 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ssha-2009979603.html
В США увеличилось число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо
В США увеличилось число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо - РИА Новости, 08.04.2025
В США увеличилось число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо
Число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо на территории США возросло до 24 человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:44:00+03:00
2025-04-08T11:44:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо на территории США возросло до 24 человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти. Ранее телеканал ABC сообщал от 20 жертвах. "Дни непрекращающихся проливных дождей и штормов унесли жизни по меньшей мере 24 человек в семи штатах", - указывает телеканал. Отмечается, что 10 человек погибли в Теннесси, где прошли мощные торнадо и наблюдаются сильные наводнения. В результате наводнений погибли по меньшей мере пять жителей штата Кентукки. Гибель еще трех человек подтвердили власти Миссури, по два человека погибли в Арканзасе и Джорджии и по одному – в Индиане и Миссисипи. Спасатели Теннесси совместно с властями пытаются оценить ущерб и определить, следует ли объявить режим крупномасштабного бедствия федерального уровня. В ряде городов объявлена эвакуация.
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в мире, теннесси, сша, кентукки
В мире, Теннесси, США, Кентукки
В США увеличилось число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо

CBS: число погибших от штормов и наводнений в США возросло до 24 человек

© AP Photo / George Walker IVПоследствия шторма в штате Теннесси, США
Последствия шторма в штате Теннесси, США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / George Walker IV
Последствия шторма в штате Теннесси, США
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо на территории США возросло до 24 человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.
Ранее телеканал ABC сообщал от 20 жертвах.
"Дни непрекращающихся проливных дождей и штормов унесли жизни по меньшей мере 24 человек в семи штатах", - указывает телеканал.
Отмечается, что 10 человек погибли в Теннесси, где прошли мощные торнадо и наблюдаются сильные наводнения. В результате наводнений погибли по меньшей мере пять жителей штата Кентукки. Гибель еще трех человек подтвердили власти Миссури, по два человека погибли в Арканзасе и Джорджии и по одному – в Индиане и Миссисипи.
Спасатели Теннесси совместно с властями пытаются оценить ущерб и определить, следует ли объявить режим крупномасштабного бедствия федерального уровня.
В ряде городов объявлена эвакуация.
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