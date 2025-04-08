https://ria.ru/20250408/ssha-2009961870.html

США вели необъявленную войну против России, заявил Медведев

США вели необъявленную войну против России, заявил Медведев - РИА Новости, 08.04.2025

США вели необъявленную войну против России, заявил Медведев

США вели против России необъявленную войну, формально сохраняя ядерный паритет, эта политика при администрации предыдущего американского президента Джо Байдена... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:28:00+03:00

2025-04-08T10:28:00+03:00

2025-04-08T10:57:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США вели против России необъявленную войну, формально сохраняя ядерный паритет, эта политика при администрации предыдущего американского президента Джо Байдена поставила мир перед угрозой начала Третьей мировой, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он отметил, что подписанный 15 лет назад Договор СНВ-III не привёл к снижению риска ядерной войны, и виной тому была позиция США и их союзников. "В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны. Притом, что администрация маразматика Байдена твердила о том, что никакого риска ядерного конфликта нет", - заявил Медведев. Он подчеркнул, что, напротив, эта угроза тогда достигла наивысшей степени.

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в мире, россия, сша, джо байден, дмитрий медведев