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Президент Индонезии рассказал об избалованности мира из-за США - РИА Новости, 08.04.2025
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09:56 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ssha-2009955711.html
Президент Индонезии рассказал об избалованности мира из-за США
Президент Индонезии рассказал об избалованности мира из-за США - РИА Новости, 08.04.2025
Президент Индонезии рассказал об избалованности мира из-за США
США избаловали мир, теперь странам придется проснуться и встать на собственные ноги, заявил президент Индонезии Прабово Субианто, комментируя американские... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:56:00+03:00
2025-04-08T09:56:00+03:00
сша
индонезия
америка
прабово субианто
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ДЖАКАРТА, 8 апр – РИА Новости. США избаловали мир, теперь странам придется проснуться и встать на собственные ноги, заявил президент Индонезии Прабово Субианто, комментируя американские "взаимные" пошлины. По данным индонезийского портала Detik, политик отметил, что ожидает серьезных последствий от введения американских тарифов для индонезийской экономики, особенно для текстильной, обувной, швейной и мебельной промышленности. "Мы найдем выход, мы должны осмелиться искать новые рынки. Мы слишком избалованы, нас привлекла американская экономика, потому что это экономическая система, которой нас научила Америка - свободный рынок, глобализация. Они учили нас, а мы были преданными учениками и следовали тому, чему нас учат - шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы мы следовали за Америкой, мы были самыми преданными. Теперь нам придется проснуться, нам придется повзрослеть. И не только нам, Европе, азиатским странам, Австралии - всем. Теперь ситуация изменилась", - отметил индонезийский президент. Прабово Субианто добавил, что говорил об этом еще несколько лет назад, до того, как стал президентом, но тогда слова политика считали "просто риторикой". "Это то, о чем я напоминал вам годами: братья и сестры, Индонезия должна встать на собственные ноги. Но люди говорили, что это просто риторика. Но нет, я давно знаю, что однажды никто нам не поможет, кроме нас самих, это реальность. Никто не поможет Индии, никто не поможет Вьетнаму, каждая страна должна заботиться о себе сама", - добавил президент. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.
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сша, индонезия, америка, прабово субианто, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Индонезия, Америка, Прабово Субианто, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Президент Индонезии рассказал об избалованности мира из-за США

Субианто: США избаловали мир, теперь странам придется встать на собственные ноги

© AP Photo / Kimimasa MayamaПрезидент Индонезии Прабово Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 8 апр – РИА Новости. США избаловали мир, теперь странам придется проснуться и встать на собственные ноги, заявил президент Индонезии Прабово Субианто, комментируя американские "взаимные" пошлины.
По данным индонезийского портала Detik, политик отметил, что ожидает серьезных последствий от введения американских тарифов для индонезийской экономики, особенно для текстильной, обувной, швейной и мебельной промышленности.
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"Мы найдем выход, мы должны осмелиться искать новые рынки. Мы слишком избалованы, нас привлекла американская экономика, потому что это экономическая система, которой нас научила Америка - свободный рынок, глобализация. Они учили нас, а мы были преданными учениками и следовали тому, чему нас учат - шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы мы следовали за Америкой, мы были самыми преданными. Теперь нам придется проснуться, нам придется повзрослеть. И не только нам, Европе, азиатским странам, Австралии - всем. Теперь ситуация изменилась", - отметил индонезийский президент.
Прабово Субианто добавил, что говорил об этом еще несколько лет назад, до того, как стал президентом, но тогда слова политика считали "просто риторикой".
"Это то, о чем я напоминал вам годами: братья и сестры, Индонезия должна встать на собственные ноги. Но люди говорили, что это просто риторика. Но нет, я давно знаю, что однажды никто нам не поможет, кроме нас самих, это реальность. Никто не поможет Индии, никто не поможет Вьетнаму, каждая страна должна заботиться о себе сама", - добавил президент.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении государств ассоциации США ввели высокие тарифы: в отношении Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%, Вьетнама и Мьянмы - 46%, Таиланда - 36%, Индонезии - 32% и Малайзии - 24%. Относительно низкая ставка только у Филиппин - 17%.
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СШАИндонезияАмерикаПрабово СубиантоДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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