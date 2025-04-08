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США нанесли более 20 ударов по Йемену
США нанесли более 20 ударов по Йемену - РИА Новости, 08.04.2025
США нанесли более 20 ударов по Йемену
США нанесли более 20 ударов по объектам в районе йеменской столицы Саны и в провинциях Мариб и Ходейда в ночь на вторник, сообщил телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:20:00+03:00
2025-04-08T09:20:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США нанесли более 20 ударов по объектам в районе йеменской столицы Саны и в провинциях Мариб и Ходейда в ночь на вторник, сообщил телеканал Al-Mayadeen. "США нанесли 22 удара по йеменской столице Сане, провинциям Мариб и Ходейда рано утром во вторник", - передает телеканал. По данным телеканала, 11 ударов пришлись по районам Бани Хушейш и Санхар в окрестностях Саны. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.
https://ria.ru/20250406/udar-2009702902.html
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в мире, сша, сана, мариб (мухафаза), дональд трамп, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Сана, Мариб (мухафаза), Дональд Трамп, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
США нанесли более 20 ударов по Йемену
США нанесли более 20 ударов по объектам в районе Саны