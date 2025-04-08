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Белый дом прокомментировал разрешение депортаций Верховным судом США

Белый дом прокомментировал разрешение депортаций Верховным судом США - РИА Новости, 08.04.2025

Белый дом прокомментировал разрешение депортаций Верховным судом США

Американские власти теперь могут пользоваться максимальным объемом своих полномочий для выдворения из страны нелегальных мигрантов, заявил заместитель главы... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T04:53:00+03:00

2025-04-08T04:53:00+03:00

2025-04-08T04:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Американские власти теперь могут пользоваться максимальным объемом своих полномочий для выдворения из страны нелегальных мигрантов, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя решение Верховного суда США разрешить властям дальнейшие депортации. "Это значит, что министерство юстиции, ФБР, Управление по борьбе с наркотиками, Служба маршалов США, Таможенная и пограничная охрана, пограничный патруль, а также Иммиграционная и таможенная полиция теперь имеют максимальные полномочия по поиску и выдворению нелегальных иммигрантов", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Миллер добавил, что решение суда является "монументальной и колоссальной победой верховенства закона" в США. Решение суда также прокомментировал и президент страны Дональд Трамп. В своем комментарии в социальной сети Truth Social он указал, что Верховный суд своим решением позволил президенту, "кем бы он ни был", иметь возможность охранять американские границы, защищать страну и американские семьи. "Великий день для правосудия в Америке", - добавил глава государства. Ранее Верховный суд США отменил решение суда нижней инстанции, которое предписывало американской администрации приостановить депортации нелегальных мигрантов, пользуясь полномочиями военного времени. Окружной суд Вашингтона 16 марта потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами, чего ранее добивался Трамп. Судья постановил, что любой самолет с мигрантами, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты. Тем не менее, во время судебных слушаний из Соединенных Штатов вылетели несколько самолетов с депортированными мигрантами. Администрация Трампа проигнорировала решение суда, а также подала апелляцию. В решении судьи окружного суда города Вашингтон Джеймса Боасберга указывалось, что 15 марта пятеро венесуэльских "неграждан", удерживаемых в штате Техас министерством внутренней безопасности, обратились в суд за экстренной помощью. Они опасались, что в течение нескольких часов их могут выслать из страны на основании "Акта об иностранных врагах" 1798 года, который в последний раз применялся в США после атаки на Перл-Харбор. Данный закон, как пояснялось, дает полномочия президенту в ускоренном порядке высылать уроженцев, граждан, жителей или подданных "враждебной страны или правительства", когда против нее объявлена война или когда она угрожала или пыталась совершить нападение на территорию Соединенных Штатов. "Истцы полагают, что президент тайно подписал прокламацию, в которой содержится призыв к применению закона", - уточняется в материале. В решении судьи отмечалось, что в США существует "сильная общественная заинтересованность" в предотвращении ошибочной депортации людей.

https://ria.ru/20250405/pisma-2009491300.html

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в мире, сша, техас, дональд трамп, стивен миллер, фбр