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США преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, заявил глава МИД - РИА Новости, 08.04.2025
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03:16 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ssha-2009928458.html
США преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, заявил глава МИД
США преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, заявил глава МИД - РИА Новости, 08.04.2025
США преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, заявил глава МИД
США, в отличие от БРИКС, преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, страны Сахеля рассматривают БРИКС в качестве источника для финансирования... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T03:16:00+03:00
2025-04-08T03:16:00+03:00
мали
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абдулай диоп
сергей лавров
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США, в отличие от БРИКС, преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, страны Сахеля рассматривают БРИКС в качестве источника для финансирования проектов развития, поскольку эта организация не навязывает своих политических условий, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. "Нам нужно найти необходимые механизмы, которые снова позволят нам финансировать наши страны за счет внутренних ресурсов, а также выявить международные ресурсы, которые не обязательно подчиняются политическому диктату. Сегодня создаются структуры, будь то в рамках БРИКС или где-либо еще, которые позволяют нам получать доступ к определенным типам ресурсов, не связанным с политическими условиями, препятствующими нашей революции", - заявил Диоп. В частности, он отметил, что помощь, которую ранее оказывало Мали Агентство США по международному развитию (USAID), не отвечала национальным интересам его страны. "У нас были очень сложные дискуссии, которые зашли в тупик, поскольку способ доставки американской помощи Мали не позволял малийцам выбирать приоритеты, не позволял малийцам выбирать НПО, которые будут их реализовывать, а ресурсы, о которых шла речь, даже не проходили через государственный бюджет. Это тот вопрос, против которого Мали возражала, исходя из своих национальных интересов", - отметил он. Глава МИД Мали подчеркнул, что иностранные партнеры, которые намерены реализовывать программы в Мали, должны будут сотрудничать с государственными органами или получить их согласие. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера накануне посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html
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мали, сахель , сша, абдулай диоп, сергей лавров, брикс, агентство по международному развитию сша
Мали, Сахель , США, Абдулай Диоп, Сергей Лавров, БРИКС, Агентство по международному развитию США
США преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, заявил глава МИД

Глава МИД Мали Диоп: США преследовали политические цели в стране с помощью USAID

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАбдулай Диоп
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Абдулай Диоп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США, в отличие от БРИКС, преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, страны Сахеля рассматривают БРИКС в качестве источника для финансирования проектов развития, поскольку эта организация не навязывает своих политических условий, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
"Нам нужно найти необходимые механизмы, которые снова позволят нам финансировать наши страны за счет внутренних ресурсов, а также выявить международные ресурсы, которые не обязательно подчиняются политическому диктату. Сегодня создаются структуры, будь то в рамках БРИКС или где-либо еще, которые позволяют нам получать доступ к определенным типам ресурсов, не связанным с политическими условиями, препятствующими нашей революции", - заявил Диоп.
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Россия готова укреплять сотрудничество со странами Сахеля, заявил Диоп
Вчера, 07:23
В частности, он отметил, что помощь, которую ранее оказывало Мали Агентство США по международному развитию (USAID), не отвечала национальным интересам его страны.
"У нас были очень сложные дискуссии, которые зашли в тупик, поскольку способ доставки американской помощи Мали не позволял малийцам выбирать приоритеты, не позволял малийцам выбирать НПО, которые будут их реализовывать, а ресурсы, о которых шла речь, даже не проходили через государственный бюджет. Это тот вопрос, против которого Мали возражала, исходя из своих национальных интересов", - отметил он.
Глава МИД Мали подчеркнул, что иностранные партнеры, которые намерены реализовывать программы в Мали, должны будут сотрудничать с государственными органами или получить их согласие.
Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера накануне посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.
Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Глава МИД Мали назвал консультации стран Сахеля и России важным шагом
Вчера, 07:19
 
МалиСахельСШААбдулай ДиопСергей ЛавровБРИКСАгентство по международному развитию США
 
 
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