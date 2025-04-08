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США преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, заявил глава МИД

США преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, заявил глава МИД - РИА Новости, 08.04.2025

США преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, заявил глава МИД

США, в отличие от БРИКС, преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, страны Сахеля рассматривают БРИКС в качестве источника для финансирования... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:16:00+03:00

2025-04-08T03:16:00+03:00

2025-04-08T03:16:00+03:00

мали

сахель

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агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США, в отличие от БРИКС, преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, страны Сахеля рассматривают БРИКС в качестве источника для финансирования проектов развития, поскольку эта организация не навязывает своих политических условий, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. "Нам нужно найти необходимые механизмы, которые снова позволят нам финансировать наши страны за счет внутренних ресурсов, а также выявить международные ресурсы, которые не обязательно подчиняются политическому диктату. Сегодня создаются структуры, будь то в рамках БРИКС или где-либо еще, которые позволяют нам получать доступ к определенным типам ресурсов, не связанным с политическими условиями, препятствующими нашей революции", - заявил Диоп. В частности, он отметил, что помощь, которую ранее оказывало Мали Агентство США по международному развитию (USAID), не отвечала национальным интересам его страны. "У нас были очень сложные дискуссии, которые зашли в тупик, поскольку способ доставки американской помощи Мали не позволял малийцам выбирать приоритеты, не позволял малийцам выбирать НПО, которые будут их реализовывать, а ресурсы, о которых шла речь, даже не проходили через государственный бюджет. Это тот вопрос, против которого Мали возражала, исходя из своих национальных интересов", - отметил он. Глава МИД Мали подчеркнул, что иностранные партнеры, которые намерены реализовывать программы в Мали, должны будут сотрудничать с государственными органами или получить их согласие. Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера накануне посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.

https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html

https://ria.ru/20250407/mali-2009732257.html

мали

сахель

сша

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