США преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, заявил глава МИД
Глава МИД Мали Диоп: США преследовали политические цели в стране с помощью USAID
Абдулай Диоп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США, в отличие от БРИКС, преследовали политические цели в Мали с помощью USAID, страны Сахеля рассматривают БРИКС в качестве источника для финансирования проектов развития, поскольку эта организация не навязывает своих политических условий, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
"Нам нужно найти необходимые механизмы, которые снова позволят нам финансировать наши страны за счет внутренних ресурсов, а также выявить международные ресурсы, которые не обязательно подчиняются политическому диктату. Сегодня создаются структуры, будь то в рамках БРИКС или где-либо еще, которые позволяют нам получать доступ к определенным типам ресурсов, не связанным с политическими условиями, препятствующими нашей революции", - заявил Диоп.
"У нас были очень сложные дискуссии, которые зашли в тупик, поскольку способ доставки американской помощи Мали не позволял малийцам выбирать приоритеты, не позволял малийцам выбирать НПО, которые будут их реализовывать, а ресурсы, о которых шла речь, даже не проходили через государственный бюджет. Это тот вопрос, против которого Мали возражала, исходя из своих национальных интересов", - отметил он.
Глава МИД Мали подчеркнул, что иностранные партнеры, которые намерены реализовывать программы в Мали, должны будут сотрудничать с государственными органами или получить их согласие.
Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера накануне посетили Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова в рамках первых в своем роде консультаций между Альянсом государств Сахеля и Россией. Как заявил РИА Новости глава МИД Мали, стороны договорились проводить консультации в регулярном формате, по крайней мере, один раз в год, и следующая встреча состоится в одной из стран Сахеля.