Американский фондовый рынок вернется к росту, считает советник Трампа
Советник Наварро: фондовый рынок США нащупывает дно и вернется к росту в будущем
© AP Photo / Evan VucciПитер Наварро
© AP Photo / Evan Vucci
Питер Наварро. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Американский фондовый рынок нащупывает дно после масштабных распродаж, которые его охватили, и в будущем вернется к росту, считает советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.
"Он сейчас нащупывает дно", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя реакцию рынков.
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Наварро выразил уверенность в том, что на рынке произойдет разворот, а те компании, чье производство находится на американской территории, будут первыми, чьи ценные бумаги вернутся к росту.
"Именно они будут лидировать в восстановлении, это произойдет", - выразил уверенность представитель Белого дома.
Американские фондовые рынки в понедельник продолжили снижение на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом масштабных импортных пошлин. Индекс Dow Jones скорректировался на 0,91%, а S&P 500 - 0,23%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.