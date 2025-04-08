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Американский фондовый рынок вернется к росту, считает советник Трампа

Американский фондовый рынок вернется к росту, считает советник Трампа - РИА Новости, 08.04.2025

Американский фондовый рынок вернется к росту, считает советник Трампа

Американский фондовый рынок нащупывает дно после масштабных распродаж, которые его охватили, и в будущем вернется к росту, считает советник президента США по... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T02:59:00+03:00

2025-04-08T02:59:00+03:00

2025-04-08T02:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Американский фондовый рынок нащупывает дно после масштабных распродаж, которые его охватили, и в будущем вернется к росту, считает советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. "Он сейчас нащупывает дно", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя реакцию рынков. Наварро выразил уверенность в том, что на рынке произойдет разворот, а те компании, чье производство находится на американской территории, будут первыми, чьи ценные бумаги вернутся к росту. "Именно они будут лидировать в восстановлении, это произойдет", - выразил уверенность представитель Белого дома. Американские фондовые рынки в понедельник продолжили снижение на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом масштабных импортных пошлин. Индекс Dow Jones скорректировался на 0,91%, а S&P 500 - 0,23%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html

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экономика, сша, дональд трамп, dow jones, s&p 500