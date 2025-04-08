Рейтинг@Mail.ru
Американский фондовый рынок вернется к росту, считает советник Трампа - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ssha-2009927890.html
Американский фондовый рынок вернется к росту, считает советник Трампа
Американский фондовый рынок вернется к росту, считает советник Трампа - РИА Новости, 08.04.2025
Американский фондовый рынок вернется к росту, считает советник Трампа
Американский фондовый рынок нащупывает дно после масштабных распродаж, которые его охватили, и в будущем вернется к росту, считает советник президента США по... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T02:59:00+03:00
2025-04-08T02:59:00+03:00
экономика
сша
дональд трамп
dow jones
s&p 500
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987469872_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_065a46f12e6430d5e145752e8cd08745.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Американский фондовый рынок нащупывает дно после масштабных распродаж, которые его охватили, и в будущем вернется к росту, считает советник президента США по торговле и производству Питер Наварро. "Он сейчас нащупывает дно", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя реакцию рынков. Наварро выразил уверенность в том, что на рынке произойдет разворот, а те компании, чье производство находится на американской территории, будут первыми, чьи ценные бумаги вернутся к росту. "Именно они будут лидировать в восстановлении, это произойдет", - выразил уверенность представитель Белого дома. Американские фондовые рынки в понедельник продолжили снижение на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом масштабных импортных пошлин. Индекс Dow Jones скорректировался на 0,91%, а S&amp;P 500 - 0,23%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html
https://ria.ru/20250403/glava-2009019601.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987469872_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_5125bb439b7ab8c91f0c7a913c898030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, дональд трамп, dow jones, s&p 500
Экономика, США, Дональд Трамп, Dow Jones, S&P 500
Американский фондовый рынок вернется к росту, считает советник Трампа

Советник Наварро: фондовый рынок США нащупывает дно и вернется к росту в будущем

© AP Photo / Evan VucciПитер Наварро
Питер Наварро - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Питер Наварро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Американский фондовый рынок нащупывает дно после масштабных распродаж, которые его охватили, и в будущем вернется к росту, считает советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.
"Он сейчас нащупывает дно", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя реакцию рынков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Эксперт оценил последствия введения Трампом пошлин
6 апреля, 07:18
Наварро выразил уверенность в том, что на рынке произойдет разворот, а те компании, чье производство находится на американской территории, будут первыми, чьи ценные бумаги вернутся к росту.
"Именно они будут лидировать в восстановлении, это произойдет", - выразил уверенность представитель Белого дома.
Американские фондовые рынки в понедельник продолжили снижение на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом масштабных импортных пошлин. Индекс Dow Jones скорректировался на 0,91%, а S&P 500 - 0,23%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава Минфина США не может предсказать реакцию рынков на пошлины
3 апреля, 05:35
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампDow JonesS&P 500
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала