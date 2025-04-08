https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2010035480.html

ВС России поразили склады оружия ВСУ и цех производства беспилотников

ВС России поразили склады оружия ВСУ и цех производства беспилотников - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России поразили склады оружия ВСУ и цех производства беспилотников

Российские военные ударили по складам оружия ВСУ и цеху производства беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:46:00+03:00

2025-04-08T14:46:00+03:00

2025-04-08T16:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по складам оружия ВСУ и цеху производства беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.Кроме того, бойцы нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ, а также иностранных наемников в 149 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь снарядов РСЗО HIMARS и 102 БПЛА.Всего с начала проведения СВО противник потерял:

https://ria.ru/20250407/vsu-2009752932.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)