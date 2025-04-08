ВС России поразили склады оружия ВСУ и цех производства беспилотников
МО: ВС РФ поразили склады оружия ВСУ и цех производства БПЛА
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по складам оружия ВСУ и цеху производства беспилотников, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.
Кроме того, бойцы нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ, а также иностранных наемников в 149 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь снарядов РСЗО HIMARS и 102 БПЛА.
Всего с начала проведения СВО противник потерял:
- 660 самолетов и 283 вертолета;
- 50 279 дронов;
- 601 зенитный ракетный комплекс;
- 22 721 танк и другие боевые бронированные машины;
- 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 23 353 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 33 790 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18