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ВС России поразили склады оружия ВСУ и цех производства беспилотников - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 08.04.2025 (обновлено: 16:04 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2010035480.html
ВС России поразили склады оружия ВСУ и цех производства беспилотников
ВС России поразили склады оружия ВСУ и цех производства беспилотников - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России поразили склады оружия ВСУ и цех производства беспилотников
Российские военные ударили по складам оружия ВСУ и цеху производства беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:46:00+03:00
2025-04-08T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по складам оружия ВСУ и цеху производства беспилотников, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.Кроме того, бойцы нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ, а также иностранных наемников в 149 районах.За минувшие сутки средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь снарядов РСЗО HIMARS и 102 БПЛА.Всего с начала проведения СВО противник потерял:
https://ria.ru/20250407/vsu-2009752932.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили склады оружия ВСУ и цех производства беспилотников

МО: ВС РФ поразили склады оружия ВСУ и цех производства БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные ударили по складам оружия ВСУ и цеху производства беспилотников, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.
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Кроме того, бойцы нанесли удары по скоплению живой силы и техники ВСУ, а также иностранных наемников в 149 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь снарядов РСЗО HIMARS и 102 БПЛА.
Всего с начала проведения СВО противник потерял:
  • 660 самолетов и 283 вертолета;
  • 50 279 дронов;
  • 601 зенитный ракетный комплекс;
  • 22 721 танк и другие боевые бронированные машины;
  • 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 23 353 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 33 790 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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