https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932428.html
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 08.04.2025
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье
Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой по пункту дислокации украинских боевиков в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:09:00+03:00
2025-04-08T05:09:00+03:00
2025-04-08T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ми-28нм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155795/74/1557957490_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_1370db3aa96193060544aedeed85713c.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой по пункту дислокации украинских боевиков в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам", - говорится в сообщении. По данным разведки, цель была поражена. Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вертолёта вернулся на аэродром базирования. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания. Видно, как специалисты на аэродроме крепят ракету к точке подвеса на вертолёте. Показаны взлёт полёт винтокрылой машины, а также запуск ракеты.
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932304.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155795/74/1557957490_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_2dc3c3fcce36114b0b182689a9bb4c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье
Минобороны: экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье