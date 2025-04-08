https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932428.html

Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 08.04.2025

Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье

Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой по пункту дислокации украинских боевиков в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:09:00+03:00

2025-04-08T05:09:00+03:00

2025-04-08T11:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой по пункту дислокации украинских боевиков в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам", - говорится в сообщении. По данным разведки, цель была поражена. Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вертолёта вернулся на аэродром базирования. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания. Видно, как специалисты на аэродроме крепят ракету к точке подвеса на вертолёте. Показаны взлёт полёт винтокрылой машины, а также запуск ракеты.

https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932304.html

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ми-28нм