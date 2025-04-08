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Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 08.04.2025 (обновлено: 11:21 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932428.html
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 08.04.2025
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье
Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой по пункту дислокации украинских боевиков в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:09:00+03:00
2025-04-08T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой по пункту дислокации украинских боевиков в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам", - говорится в сообщении. По данным разведки, цель была поражена. Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вертолёта вернулся на аэродром базирования. Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания. Видно, как специалисты на аэродроме крепят ракету к точке подвеса на вертолёте. Показаны взлёт полёт винтокрылой машины, а также запуск ракеты.
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932304.html
курская область
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье

Минобороны: экипаж Ми-28НМ поразил пункт дислокации ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский вертолёт Ми-28НМ нанёс удар лёгкой многоцелевой управляемой ракетой по пункту дислокации украинских боевиков в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам", - говорится в сообщении.
По данным разведки, цель была поражена. Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вертолёта вернулся на аэродром базирования.
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры выполнения боевого задания. Видно, как специалисты на аэродроме крепят ракету к точке подвеса на вертолёте. Показаны взлёт полёт винтокрылой машины, а также запуск ракеты.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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