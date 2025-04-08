Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили принадлежащие ВСУ цели в Запорожской области - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 08.04.2025 (обновлено: 11:22 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932304.html
ВС России уничтожили принадлежащие ВСУ цели в Запорожской области
ВС России уничтожили принадлежащие ВСУ цели в Запорожской области - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России уничтожили принадлежащие ВСУ цели в Запорожской области
Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили несколько принадлежащих Вооруженным силам Украины целей, в том числе легкобронированный... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:07:00+03:00
2025-04-08T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764865_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e4b3480e62d2070a26b3a2ad29e0084.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 апреля - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили несколько принадлежащих Вооруженным силам Украины целей, в том числе легкобронированный автомобиль, севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. "На ореховском направлении операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии постоянно наносят огневое поражение противнику. За прошедшие сутки севернее села Работино благодаря слаженной работе расчетов были обнаружены и уничтожены: БПЛА типа "Баба-Яга", легкобронированный автомобиль и автоматический гранатомет MK-19 американского производства", - говорится в сообщении. Как отметили в Минобороны РФ, военнослужащие группировки войск ежедневно с помощью БПЛА отслеживают передвижения противника, в режиме реального времени проводят корректировку ударов артиллерии и наведение FPV-дронов. "Наш расчет уничтожает самые разнообразные цели. В основном это живая сила противника, вражеские дроны типа "Баба-Яга", укрепления различного вида и вражеская техника", - рассказал журналистам о боевой работе командир расчета с позывным "Вохан".
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932182.html
россия
работино
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764865_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41fd8e029df0a379289035513baa45f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили принадлежащие ВСУ цели в Запорожской области

Минобороны: ВС России уничтожили принадлежащие ВСУ цели в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 апреля - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили несколько принадлежащих Вооруженным силам Украины целей, в том числе легкобронированный автомобиль, севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
"На ореховском направлении операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии постоянно наносят огневое поражение противнику. За прошедшие сутки севернее села Работино благодаря слаженной работе расчетов были обнаружены и уничтожены: БПЛА типа "Баба-Яга", легкобронированный автомобиль и автоматический гранатомет MK-19 американского производства", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны РФ, военнослужащие группировки войск ежедневно с помощью БПЛА отслеживают передвижения противника, в режиме реального времени проводят корректировку ударов артиллерии и наведение FPV-дронов.
"Наш расчет уничтожает самые разнообразные цели. В основном это живая сила противника, вражеские дроны типа "Баба-Яга", укрепления различного вида и вражеская техника", - рассказал журналистам о боевой работе командир расчета с позывным "Вохан".
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала