https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932304.html

ВС России уничтожили принадлежащие ВСУ цели в Запорожской области

ВС России уничтожили принадлежащие ВСУ цели в Запорожской области - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России уничтожили принадлежащие ВСУ цели в Запорожской области

Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили несколько принадлежащих Вооруженным силам Украины целей, в том числе легкобронированный... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:07:00+03:00

2025-04-08T05:07:00+03:00

2025-04-08T11:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 апреля - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили несколько принадлежащих Вооруженным силам Украины целей, в том числе легкобронированный автомобиль, севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. "На ореховском направлении операторы FPV-дронов гвардейской 58-й армии постоянно наносят огневое поражение противнику. За прошедшие сутки севернее села Работино благодаря слаженной работе расчетов были обнаружены и уничтожены: БПЛА типа "Баба-Яга", легкобронированный автомобиль и автоматический гранатомет MK-19 американского производства", - говорится в сообщении. Как отметили в Минобороны РФ, военнослужащие группировки войск ежедневно с помощью БПЛА отслеживают передвижения противника, в режиме реального времени проводят корректировку ударов артиллерии и наведение FPV-дронов. "Наш расчет уничтожает самые разнообразные цели. В основном это живая сила противника, вражеские дроны типа "Баба-Яга", укрепления различного вида и вражеская техника", - рассказал журналистам о боевой работе командир расчета с позывным "Вохан".

https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932182.html

россия

работино

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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины