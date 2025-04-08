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ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 08.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 08.04.2025 (обновлено: 11:23 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932182.html
ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке
ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" пресекли попытку ракетного удара ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:04:00+03:00
2025-04-08T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" пресекли попытку ракетного удара ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчёт зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" пресек попытку воздушного удара ВСУ по позициям войск в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе боевой работы расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающуюся ракету противника и произвел пуск ракеты на уничтожение. "Расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки. Каждую минуту пространство сканируется станциями обнаружения целей, и проскочить незаметно противнику просто невозможно", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250408/vsu-2009931843.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке

Минобороны: бойцы пресекли попытку ракетной атаки ВСУ на Краснолиманском участке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" пресекли попытку ракетного удара ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчёт зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" пресек попытку воздушного удара ВСУ по позициям войск в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе боевой работы расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающуюся ракету противника и произвел пуск ракеты на уничтожение.
"Расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки. Каждую минуту пространство сканируется станциями обнаружения целей, и проскочить незаметно противнику просто невозможно", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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