https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932182.html

ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке

ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке

Военнослужащие российской группировки войск "Запад" пресекли попытку ракетного удара ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T05:04:00+03:00

2025-04-08T05:04:00+03:00

2025-04-08T11:23:00+03:00

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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" пресекли попытку ракетного удара ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчёт зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" пресек попытку воздушного удара ВСУ по позициям войск в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе боевой работы расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающуюся ракету противника и произвел пуск ракеты на уничтожение. "Расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки. Каждую минуту пространство сканируется станциями обнаружения целей, и проскочить незаметно противнику просто невозможно", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250408/vsu-2009931843.html

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