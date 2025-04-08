https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009932182.html
ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке
ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" пресекли попытку ракетного удара ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T05:04:00+03:00
2025-04-08T05:04:00+03:00
2025-04-08T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" пресекли попытку ракетного удара ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Расчёт зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" пресек попытку воздушного удара ВСУ по позициям войск в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе боевой работы расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающуюся ракету противника и произвел пуск ракеты на уничтожение. "Расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки. Каждую минуту пространство сканируется станциями обнаружения целей, и проскочить незаметно противнику просто невозможно", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250408/vsu-2009931843.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России пресекли попытку воздушной атаки ВСУ на Краснолиманском участке
Минобороны: бойцы пресекли попытку ракетной атаки ВСУ на Краснолиманском участке