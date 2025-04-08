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ВС России изолировали ВСУ на Запорожском направлении, рассказал офицер - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 08.04.2025 (обновлено: 11:27 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009930589.html
ВС России изолировали ВСУ на Запорожском направлении, рассказал офицер
ВС России изолировали ВСУ на Запорожском направлении, рассказал офицер - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России изолировали ВСУ на Запорожском направлении, рассказал офицер
Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своем участке линии РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T04:11:00+03:00
2025-04-08T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 8 апр - РИА Новости. Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своем участке линии соприкосновения на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения взвода дронов с позывным "Москва". "Сейчас фронт ввиду нашей работы и других расчетов FPV изолирован, движение минимальное. Противник уже не двигается так активно и так смело, не передвигается. Даже по сравнению с прошлым месяцем — сколько машин мы жгли, сейчас такого уже не встретить", — сообщил боец."Москва" отметил, что враг истощен — у него стало меньше техники и транспорта, он меньше передвигается."Мы видим плоды работы. Частично сковали и изолировали", — добавил офицер.
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009928646.html
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Командир отделения взвода ударных БПЛА об изоляции ВСУ на Запорожском направлении
Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своём участке линии соприкосновения на запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным "Москва".
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России изолировали ВСУ на Запорожском направлении, рассказал офицер

ВС России сковали и изолировали ВСУ на участке Запорожского направления

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ТОКМАК, 8 апр - РИА Новости. Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своем участке линии соприкосновения на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения взвода дронов с позывным "Москва".
«
"Сейчас фронт ввиду нашей работы и других расчетов FPV изолирован, движение минимальное. Противник уже не двигается так активно и так смело, не передвигается. Даже по сравнению с прошлым месяцем — сколько машин мы жгли, сейчас такого уже не встретить", — сообщил боец.
"Москва" отметил, что враг истощен — у него стало меньше техники и транспорта, он меньше передвигается.
"Мы видим плоды работы. Частично сковали и изолировали", — добавил офицер.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир
03:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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