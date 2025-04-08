https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009930589.html

ВС России изолировали ВСУ на Запорожском направлении, рассказал офицер

ВС России изолировали ВСУ на Запорожском направлении, рассказал офицер - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России изолировали ВСУ на Запорожском направлении, рассказал офицер

Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своем участке линии РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T04:11:00+03:00

2025-04-08T04:11:00+03:00

2025-04-08T11:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ТОКМАК, 8 апр - РИА Новости. Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своем участке линии соприкосновения на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отделения взвода дронов с позывным "Москва". "Сейчас фронт ввиду нашей работы и других расчетов FPV изолирован, движение минимальное. Противник уже не двигается так активно и так смело, не передвигается. Даже по сравнению с прошлым месяцем — сколько машин мы жгли, сейчас такого уже не встретить", — сообщил боец."Москва" отметил, что враг истощен — у него стало меньше техники и транспорта, он меньше передвигается."Мы видим плоды работы. Частично сковали и изолировали", — добавил офицер.

https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009928646.html

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Командир отделения взвода ударных БПЛА об изоляции ВСУ на Запорожском направлении Подразделению ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" удалось сковать и частично изолировать ВСУ на своём участке линии соприкосновения на запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным "Москва". 2025-04-08T04:11 true PT2M23S

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