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ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир
Разведывательная рота 291-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесла серию ударов по позициям ВСУ в районе населенного РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T03:18:00+03:00
2025-04-08T03:18:00+03:00
2025-04-08T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожская область
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 8 апр - РИА Новости. Разведывательная рота 291-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесла серию ударов по позициям ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Немец". "Наши расчёты ударных БПЛА выявили и уничтожили несколько закрепленных точек противника в районе населенного пункта Работино. Была нанесена серия точечных ударов", - сказал "Немец".
https://ria.ru/20250407/kursk-2009886154.html
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир
Разведчики ВС России нанесли точечные удары по ВСУ в районе Работино