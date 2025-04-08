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ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 08.04.2025 (обновлено: 11:29 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009928646.html
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир - РИА Новости, 08.04.2025
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир
Разведывательная рота 291-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесла серию ударов по позициям ВСУ в районе населенного РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T03:18:00+03:00
2025-04-08T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
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ТОКМАК, 8 апр - РИА Новости. Разведывательная рота 291-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесла серию ударов по позициям ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Немец". "Наши расчёты ударных БПЛА выявили и уничтожили несколько закрепленных точек противника в районе населенного пункта Работино. Была нанесена серия точечных ударов", - сказал "Немец".
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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир

Разведчики ВС России нанесли точечные удары по ВСУ в районе Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ТОКМАК, 8 апр - РИА Новости. Разведывательная рота 291-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесла серию ударов по позициям ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Немец".
"Наши расчёты ударных БПЛА выявили и уничтожили несколько закрепленных точек противника в районе населенного пункта Работино. Была нанесена серия точечных ударов", - сказал "Немец".
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Вчера, 18:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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