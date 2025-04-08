https://ria.ru/20250408/spetsoperatsiya-2009928646.html

ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир

ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир - РИА Новости, 08.04.2025

ВС России нанесли удары по ВСУ в районе Работино, рассказал командир

Разведывательная рота 291-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесла серию ударов по позициям ВСУ в районе населенного РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:18:00+03:00

2025-04-08T03:18:00+03:00

2025-04-08T11:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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работино

запорожская область

вооруженные силы украины

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ТОКМАК, 8 апр - РИА Новости. Разведывательная рота 291-го полка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России нанесла серию ударов по позициям ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Немец". "Наши расчёты ударных БПЛА выявили и уничтожили несколько закрепленных точек противника в районе населенного пункта Работино. Была нанесена серия точечных ударов", - сказал "Немец".

https://ria.ru/20250407/kursk-2009886154.html

россия

работино

запорожская область

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россия, работино, запорожская область, вооруженные силы украины