https://ria.ru/20250408/soyuz-2009944405.html
"Ракета Победы" с американцем на борту стартовала с Байконура
"Ракета Победы" с американцем на борту стартовала с Байконура - РИА Новости, 08.04.2025
"Ракета Победы" с американцем на борту стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура, она отправит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:50:00+03:00
2025-04-08T08:50:00+03:00
2025-04-08T09:39:00+03:00
байконур (город)
космос - риа наука
80-летие победы в великой отечественной войне
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура, она отправит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала по плану в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 17 минут, в 12.04 мск "Союз" должен пристыковаться к российскому модулю "Причал".Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.Пуск будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" получил название "Ракета Победы", его украсили символикой годовщины.
https://ria.ru/20250407/bakanov-2009820484.html
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байконур (город), космос - риа наука
Байконур (город), Космос - РИА Наука, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Ракета Победы" с американцем на борту стартовала с Байконура
Ракета Союз-2.1А с кораблем Союз МС-27 стартовала с Байконура
БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура, она отправит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала по плану в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.
Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 17 минут, в 12.04 мск "Союз" должен пристыковаться к российскому модулю "Причал".
Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
Пуск будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" получил название "Ракета Победы", его украсили символикой годовщины.