https://ria.ru/20250408/sotsset-2009962660.html

Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома

Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома - РИА Новости, 08.04.2025

Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома

Соцсети посольства Сирии в РФ взломаны, официального подтверждения о смене посла нет, сообщили РИА Новости в посольстве. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:32:00+03:00

2025-04-08T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Соцсети посольства Сирии в РФ взломаны, официального подтверждения о смене посла нет, сообщили РИА Новости в посольстве. "Мы не подтверждаем это (завершение послом своей миссии в России - ред.), так как нашу страницу в Telegram взломали. Пока у нас ничего официального из Сирии нет, у нас никакого подтверждения этому нет", - заявил собеседник агентства.

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