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Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома - РИА Новости, 08.04.2025
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10:32 08.04.2025 (обновлено: 10:33 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sotsset-2009962660.html
Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома
Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома - РИА Новости, 08.04.2025
Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома
Соцсети посольства Сирии в РФ взломаны, официального подтверждения о смене посла нет, сообщили РИА Новости в посольстве. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:32:00+03:00
2025-04-08T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Соцсети посольства Сирии в РФ взломаны, официального подтверждения о смене посла нет, сообщили РИА Новости в посольстве. "Мы не подтверждаем это (завершение послом своей миссии в России - ред.), так как нашу страницу в Telegram взломали. Пока у нас ничего официального из Сирии нет, у нас никакого подтверждения этому нет", - заявил собеседник агентства.
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в мире, сирия, россия, telegram
В мире, Сирия, Россия, Telegram
Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома

Соцсети посольства Сирии в России взломали, подтверждения о смене посла нет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии на здании посольства в Москве
Флаг Сирии на здании посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг Сирии на здании посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Соцсети посольства Сирии в РФ взломаны, официального подтверждения о смене посла нет, сообщили РИА Новости в посольстве.
"Мы не подтверждаем это (завершение послом своей миссии в России - ред.), так как нашу страницу в Telegram взломали. Пока у нас ничего официального из Сирии нет, у нас никакого подтверждения этому нет", - заявил собеседник агентства.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
СМИ: МИД Сирии переведет послов в Москве и в Эр-Рияде в Дамаск
01:42
 
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