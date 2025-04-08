https://ria.ru/20250408/sotsset-2009962660.html
Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома
Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома - РИА Новости, 08.04.2025
Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома
Соцсети посольства Сирии в РФ взломаны, официального подтверждения о смене посла нет, сообщили РИА Новости в посольстве. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:32:00+03:00
2025-04-08T10:32:00+03:00
2025-04-08T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Соцсети посольства Сирии в РФ взломаны, официального подтверждения о смене посла нет, сообщили РИА Новости в посольстве. "Мы не подтверждаем это (завершение послом своей миссии в России - ред.), так как нашу страницу в Telegram взломали. Пока у нас ничего официального из Сирии нет, у нас никакого подтверждения этому нет", - заявил собеседник агентства.
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в мире, сирия, россия, telegram
В мире, Сирия, Россия, Telegram
Посольство Сирии назвало сообщения о смене посла результатом взлома
Соцсети посольства Сирии в России взломали, подтверждения о смене посла нет