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Медведев объяснил, почему ДСНВ-3 не привел к снижению риска ядерной войны - РИА Новости, 08.04.2025
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09:58 08.04.2025 (обновлено: 10:32 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/snv-2009956268.html
Медведев объяснил, почему ДСНВ-3 не привел к снижению риска ядерной войны
Медведев объяснил, почему ДСНВ-3 не привел к снижению риска ядерной войны - РИА Новости, 08.04.2025
Медведев объяснил, почему ДСНВ-3 не привел к снижению риска ядерной войны
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) не привел к снижению риска ядерной войны, виной тому позиция США и их союзников, написал... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:58:00+03:00
2025-04-08T10:32:00+03:00
сша
в мире
дмитрий медведев
россия
договор снв-3
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) не привел к снижению риска ядерной войны, виной тому позиция США и их союзников, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Пятнадцать лет назад в Праге был подписан договор СНВ-3. К сожалению, он не привел к снижению риска ядерной войны. Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов", - написал Медведев.
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сша, в мире, дмитрий медведев, россия, договор снв-3
США, В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Договор СНВ-3
Медведев объяснил, почему ДСНВ-3 не привел к снижению риска ядерной войны

Медведев обвинил США в том, что ДСНВ-3 не привёл к снижению риска ядерной войны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) не привел к снижению риска ядерной войны, виной тому позиция США и их союзников, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Пятнадцать лет назад в Праге был подписан договор СНВ-3. К сожалению, он не привел к снижению риска ядерной войны. Виной тому позиция США и их союзников. В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов", - написал Медведев.
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СШАВ миреДмитрий МедведевРоссияДоговор СНВ-3
 
 
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