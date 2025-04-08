https://ria.ru/20250408/sneg-2010041205.html
Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи
Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи - РИА Новости, 08.04.2025
Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи
Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:14:00+03:00
2025-04-08T15:14:00+03:00
2025-04-08T15:14:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912218700_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_c59f4d92bfd885ae9cc22321bb54d4d6.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно в течение всего светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега. Очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. В мероприятиях задействовано необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
https://ria.ru/20250406/moskva-2009650107.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912218700_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_449f15e4356eb555e72dd560c65fe410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи
Коммунальные службы в Москве очищают крыши жилых домов от снега и наледи