https://ria.ru/20250408/sneg-2010041205.html

Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи

Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи - РИА Новости, 08.04.2025

Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи

Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:14:00+03:00

2025-04-08T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно в течение всего светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега. Очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. В мероприятиях задействовано необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

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