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Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи - РИА Новости, 08.04.2025
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Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи
Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи - РИА Новости, 08.04.2025
Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи
Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Повсеместно в течение всего светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега. Очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. В мероприятиях задействовано необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи

Коммунальные службы в Москве очищают крыши жилых домов от снега и наледи

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве
Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Работник коммунальной службы очищает крышу дома после снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коммунальные службы в Москве очищают крыши домов от снега и наледи, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Повсеместно в течение всего светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега. Очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных жилых домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. В мероприятиях задействовано необходимое количество бригад кровельщиков и автоподъемники", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
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