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Неудачная шутка, погубившая ведущего программы "Вокруг смеха"

Неудачная шутка, погубившая ведущего программы "Вокруг смеха" - РИА Новости, 08.04.2025

Неудачная шутка, погубившая ведущего программы "Вокруг смеха"

Этого худого и высокого человека в СССР знали миллионы человек, и это не удивительно, ведь Александр Иванов был ведущим невероятно популярной в те годы передачи РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:29:00+03:00

2025-04-08T18:29:00+03:00

2025-04-08T18:29:00+03:00

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литературная газета

мариинский театр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Этого худого и высокого человека в СССР знали миллионы человек, и это не удивительно, ведь Александр Иванов был ведущим невероятно популярной в те годы передачи "Вокруг смеха".Его судьба — это взлеты и падения безусловно талантливого человека. Ему пришлось продавать свои книги на книжной ярмарке в период забвения после бешеной популярности, а затем опять подняться и стать востребованным поэтом-пародистом для сильных мира сего. К сожалению, он рано ушел из жизни - из-за неудачного розыгрыша.До тридцати лет работал в школе учителем черченияРодился будущий известный пародист 9 декабря 1936 года в Москве в семье художника. До тридцати лет Александр Иванов был скромным учителем начертательной геометрии в одном из московских техникумов.Но творческая жилка дает о себе знать, Иванов шлет свои первые творческие эксперименты в "Литературную газету", где его почти сразу начинают печатать. Он становится постоянным автором любимого читателями юмористического отдела "Клуб 12 стульев".Дважды был удостоен престижной премии "Золотой телёнок" в 1971 и 1976 году.Однако настоящая всесоюзная слава пришла к Иванову, когда он стал ведущим юмористической передачи "Вокруг смеха", которая превратила вчерашнего учителя в одну из главных звезд советского телевидения. Его ироничная манера общения с публикой и гостями в студии была новым словом на советском ТВ.Он оставался бессменным ведущим "Вокруг смеха", пока программа выходила в эфир с 1978 по 1990 годы. Чтобы понять, насколько она была популярна, можно привести такой факт — ее неизменно ставили в эфир вечером 31 декабря, время, "престижнее" которого на советском телевидении не было.Выгнал первую жену за изменуА вот в личной жизни поэту-пародисту долго не везло. Впервые он женился уже глубоко за тридцать, а до этого не был замечен ни в одной романтической истории и любые попытки разговоров о женщинах пресекал на корню.Известно, что первой супругой Иванова стала некая дама по имени Эля, с которой он познакомился во время своего отпуска в Крыму.У женщины уже был ребенок, к которому Иванов быстро и всей душой привязался, считая родным.К сожалению, вместе они прожили недолго, дама оказалась меркантильной и неверной. После того как Иванову стало известно о похождениях жены налево, последовал развод. Он со скандалом выгнал жену из дома за измену.Позже сильно тосковал по сыну первой жены, которого хоть и недолго, но считал своим сыном.Вторая жена следила, чтобы муж сильно не напивалсяВо второй раз Александру повезло, его супругой стала красавица-балерина и звезда картины "Два капитана" Ольга Заботкина. Когда пара встретилась, Заботкиной было уже 44 года.За ее плечами была сложившаяся карьера в Мариинском театре, неудачный брак и роман с Алексеем Баталовым, который закончился тяжелым разрывом.Очень привлекательная и умная женщина всерьез увлекла Иванова: шикарные черные кудри, правильные черты лица, ярко-зеленые с изумрудным оттенком глаза, идеальная фигура. Заботкина ответила на ухаживания Александра, и вскоре они заключили брак.Когда Иванов стал телеведущим, Ольге Заботкиной пришлось оставить сцену, переехать в Москву и стать секретарем мужа.Ей приходилось следить за его имиджем, выбирать костюмы, редактировать тексты, и еще следить, чтобы муж сильно не напивался.Алкогольная зависимостьТо, что Александр Иванов крепко пил, ни для кого не являлось секретом. Впрочем, в творческой среде 70—80-х гг. это было не исключением, а скорее нормой. Он мог внезапно уйти в запой на неделю, а потом выйти в люди как ни в чем не бывало.Жена всеми силами старалась оградить мужа от пагубной привычки запойно пить, которая поглощала его все сильнее.Ситуация еще сильнее осложнилась после того, как в начале 90-х "Вокруг смеха" закрыли, и для Александра настали тяжелые времена. Он даже был вынужден ходить на книжную ярмарку в "Олимпийский" продавать свои книжки с автографом.Дружба с сильными мира сего и неудачная шуткаВскоре судьба опять улыбнулась пародисту, "бесхозного" литератора заметили люди из окружения Бориса Ельцина, и вскоре он начинает писать эпиграммы в адрес политических конкурентов демократов.Ему неплохо за это платят, так, что со временем он может позволить себе купить виллу в Испании. Иванов подружился с семьей Ельцина, общался с приближенными к “семье” бизнесменами и политиками... Но все равно продолжал сильно пить.Летом 1996-го, когда Иванов отдыхал с женой на средиземноморском побережье в собственном домике, ему сообщили о выдвижении на Госпремию. Он сразу сорвался в Москву, прилетел один без жены. Выяснилось, что сообщение о премии было чей-то злой шуткой.Правда, существует и другая версия, что он приехал со своей испанской дачи, чтобы выступить на митинге, посвященном новому демократическому празднику.Как бы то ни было, но в Москве Иванов сорвался в запой и умер. Причиной его смерти стал обширный инфаркт вследствие сильного алкогольного отравления. Так совсем не весело закончилась карьера известного телеведущего и поэта-пародиста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, ссср, испания, борис ельцин, алексей баталов, литературная газета, мариинский театр