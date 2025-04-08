Рейтинг@Mail.ru
Неудачная шутка, погубившая ведущего программы "Вокруг смеха" - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/smekh-2010055847.html
Неудачная шутка, погубившая ведущего программы "Вокруг смеха"
Неудачная шутка, погубившая ведущего программы "Вокруг смеха" - РИА Новости, 08.04.2025
Неудачная шутка, погубившая ведущего программы "Вокруг смеха"
Этого худого и высокого человека в СССР знали миллионы человек, и это не удивительно, ведь Александр Иванов был ведущим невероятно популярной в те годы передачи РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:29:00+03:00
2025-04-08T18:29:00+03:00
москва
ссср
испания
борис ельцин
алексей баталов
литературная газета
мариинский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010060623_0:0:2594:1459_1920x0_80_0_0_10d71b26b0ce97ac9078f131d000823d.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Этого худого и высокого человека в СССР знали миллионы человек, и это не удивительно, ведь Александр Иванов был ведущим невероятно популярной в те годы передачи "Вокруг смеха".Его судьба — это взлеты и падения безусловно талантливого человека. Ему пришлось продавать свои книги на книжной ярмарке в период забвения после бешеной популярности, а затем опять подняться и стать востребованным поэтом-пародистом для сильных мира сего. К сожалению, он рано ушел из жизни - из-за неудачного розыгрыша.До тридцати лет работал в школе учителем черченияРодился будущий известный пародист 9 декабря 1936 года в Москве в семье художника. До тридцати лет Александр Иванов был скромным учителем начертательной геометрии в одном из московских техникумов.Но творческая жилка дает о себе знать, Иванов шлет свои первые творческие эксперименты в "Литературную газету", где его почти сразу начинают печатать. Он становится постоянным автором любимого читателями юмористического отдела "Клуб 12 стульев".Дважды был удостоен престижной премии "Золотой телёнок" в 1971 и 1976 году.Однако настоящая всесоюзная слава пришла к Иванову, когда он стал ведущим юмористической передачи "Вокруг смеха", которая превратила вчерашнего учителя в одну из главных звезд советского телевидения. Его ироничная манера общения с публикой и гостями в студии была новым словом на советском ТВ.Он оставался бессменным ведущим "Вокруг смеха", пока программа выходила в эфир с 1978 по 1990 годы. Чтобы понять, насколько она была популярна, можно привести такой факт — ее неизменно ставили в эфир вечером 31 декабря, время, "престижнее" которого на советском телевидении не было.Выгнал первую жену за изменуА вот в личной жизни поэту-пародисту долго не везло. Впервые он женился уже глубоко за тридцать, а до этого не был замечен ни в одной романтической истории и любые попытки разговоров о женщинах пресекал на корню.Известно, что первой супругой Иванова стала некая дама по имени Эля, с которой он познакомился во время своего отпуска в Крыму.У женщины уже был ребенок, к которому Иванов быстро и всей душой привязался, считая родным.К сожалению, вместе они прожили недолго, дама оказалась меркантильной и неверной. После того как Иванову стало известно о похождениях жены налево, последовал развод. Он со скандалом выгнал жену из дома за измену.Позже сильно тосковал по сыну первой жены, которого хоть и недолго, но считал своим сыном.Вторая жена следила, чтобы муж сильно не напивалсяВо второй раз Александру повезло, его супругой стала красавица-балерина и звезда картины "Два капитана" Ольга Заботкина. Когда пара встретилась, Заботкиной было уже 44 года.За ее плечами была сложившаяся карьера в Мариинском театре, неудачный брак и роман с Алексеем Баталовым, который закончился тяжелым разрывом.Очень привлекательная и умная женщина всерьез увлекла Иванова: шикарные черные кудри, правильные черты лица, ярко-зеленые с изумрудным оттенком глаза, идеальная фигура. Заботкина ответила на ухаживания Александра, и вскоре они заключили брак.Когда Иванов стал телеведущим, Ольге Заботкиной пришлось оставить сцену, переехать в Москву и стать секретарем мужа.Ей приходилось следить за его имиджем, выбирать костюмы, редактировать тексты, и еще следить, чтобы муж сильно не напивался.Алкогольная зависимостьТо, что Александр Иванов крепко пил, ни для кого не являлось секретом. Впрочем, в творческой среде 70—80-х гг. это было не исключением, а скорее нормой. Он мог внезапно уйти в запой на неделю, а потом выйти в люди как ни в чем не бывало.Жена всеми силами старалась оградить мужа от пагубной привычки запойно пить, которая поглощала его все сильнее.Ситуация еще сильнее осложнилась после того, как в начале 90-х "Вокруг смеха" закрыли, и для Александра настали тяжелые времена. Он даже был вынужден ходить на книжную ярмарку в "Олимпийский" продавать свои книжки с автографом.Дружба с сильными мира сего и неудачная шуткаВскоре судьба опять улыбнулась пародисту, "бесхозного" литератора заметили люди из окружения Бориса Ельцина, и вскоре он начинает писать эпиграммы в адрес политических конкурентов демократов.Ему неплохо за это платят, так, что со временем он может позволить себе купить виллу в Испании. Иванов подружился с семьей Ельцина, общался с приближенными к “семье” бизнесменами и политиками... Но все равно продолжал сильно пить.Летом 1996-го, когда Иванов отдыхал с женой на средиземноморском побережье в собственном домике, ему сообщили о выдвижении на Госпремию. Он сразу сорвался в Москву, прилетел один без жены. Выяснилось, что сообщение о премии было чей-то злой шуткой.Правда, существует и другая версия, что он приехал со своей испанской дачи, чтобы выступить на митинге, посвященном новому демократическому празднику.Как бы то ни было, но в Москве Иванов сорвался в запой и умер. Причиной его смерти стал обширный инфаркт вследствие сильного алкогольного отравления. Так совсем не весело закончилась карьера известного телеведущего и поэта-пародиста.
москва
ссср
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010060623_0:0:2594:1947_1920x0_80_0_0_99e72f60151cd4681333e5822be19bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ссср, испания, борис ельцин, алексей баталов, литературная газета, мариинский театр
Москва, СССР, Испания, Борис Ельцин, Алексей Баталов, Литературная газета, Мариинский театр

Неудачная шутка, погубившая ведущего программы "Вокруг смеха"

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкСоветский пародист Александр Иванов
Советский пародист Александр Иванов - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Вадим Минеев. Этого худого и высокого человека в СССР знали миллионы человек, и это не удивительно, ведь Александр Иванов был ведущим невероятно популярной в те годы передачи "Вокруг смеха".
Его судьба — это взлеты и падения безусловно талантливого человека. Ему пришлось продавать свои книги на книжной ярмарке в период забвения после бешеной популярности, а затем опять подняться и стать востребованным поэтом-пародистом для сильных мира сего. К сожалению, он рано ушел из жизни - из-за неудачного розыгрыша.

До тридцати лет работал в школе учителем черчения

Родился будущий известный пародист 9 декабря 1936 года в Москве в семье художника. До тридцати лет Александр Иванов был скромным учителем начертательной геометрии в одном из московских техникумов.
Но творческая жилка дает о себе знать, Иванов шлет свои первые творческие эксперименты в "Литературную газету", где его почти сразу начинают печатать. Он становится постоянным автором любимого читателями юмористического отдела "Клуб 12 стульев".
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПисатель-сатирик Александр Александрович Иванов на съезде Партии экономической свободы. Парламентский центр РФ
Писатель-сатирик Александр Александрович Иванов на съезде Партии экономической свободы. Парламентский центр РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Писатель-сатирик Александр Александрович Иванов на съезде Партии экономической свободы. Парламентский центр РФ
Дважды был удостоен престижной премии "Золотой телёнок" в 1971 и 1976 году.
Однако настоящая всесоюзная слава пришла к Иванову, когда он стал ведущим юмористической передачи "Вокруг смеха", которая превратила вчерашнего учителя в одну из главных звезд советского телевидения. Его ироничная манера общения с публикой и гостями в студии была новым словом на советском ТВ.
Он оставался бессменным ведущим "Вокруг смеха", пока программа выходила в эфир с 1978 по 1990 годы. Чтобы понять, насколько она была популярна, можно привести такой факт — ее неизменно ставили в эфир вечером 31 декабря, время, "престижнее" которого на советском телевидении не было.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПоэт-пародист Александр Иванов
Поэт-пародист Александр Иванов - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Поэт-пародист Александр Иванов

Выгнал первую жену за измену

А вот в личной жизни поэту-пародисту долго не везло. Впервые он женился уже глубоко за тридцать, а до этого не был замечен ни в одной романтической истории и любые попытки разговоров о женщинах пресекал на корню.
Известно, что первой супругой Иванова стала некая дама по имени Эля, с которой он познакомился во время своего отпуска в Крыму.
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанкЧерноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа
Черноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в медиабанк
Черноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа
У женщины уже был ребенок, к которому Иванов быстро и всей душой привязался, считая родным.
К сожалению, вместе они прожили недолго, дама оказалась меркантильной и неверной. После того как Иванову стало известно о похождениях жены налево, последовал развод. Он со скандалом выгнал жену из дома за измену.
Позже сильно тосковал по сыну первой жены, которого хоть и недолго, но считал своим сыном.

Вторая жена следила, чтобы муж сильно не напивался

Во второй раз Александру повезло, его супругой стала красавица-балерина и звезда картины "Два капитана" Ольга Заботкина. Когда пара встретилась, Заботкиной было уже 44 года.
За ее плечами была сложившаяся карьера в Мариинском театре, неудачный брак и роман с Алексеем Баталовым, который закончился тяжелым разрывом.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Алексей Баталов
Народный артист РСФСР Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Народный артист РСФСР Алексей Баталов
Очень привлекательная и умная женщина всерьез увлекла Иванова: шикарные черные кудри, правильные черты лица, ярко-зеленые с изумрудным оттенком глаза, идеальная фигура. Заботкина ответила на ухаживания Александра, и вскоре они заключили брак.
Когда Иванов стал телеведущим, Ольге Заботкиной пришлось оставить сцену, переехать в Москву и стать секретарем мужа.
Ей приходилось следить за его имиджем, выбирать костюмы, редактировать тексты, и еще следить, чтобы муж сильно не напивался.
© РИА Новости / Борис Рябинин | Перейти в медиабанкСолистка балета Ольга Заботкина
Солистка балета Ольга Заботкина - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в медиабанк
Солистка балета Ольга Заботкина

Алкогольная зависимость

То, что Александр Иванов крепко пил, ни для кого не являлось секретом. Впрочем, в творческой среде 70—80-х гг. это было не исключением, а скорее нормой. Он мог внезапно уйти в запой на неделю, а потом выйти в люди как ни в чем не бывало.
Жена всеми силами старалась оградить мужа от пагубной привычки запойно пить, которая поглощала его все сильнее.
Ситуация еще сильнее осложнилась после того, как в начале 90-х "Вокруг смеха" закрыли, и для Александра настали тяжелые времена. Он даже был вынужден ходить на книжную ярмарку в "Олимпийский" продавать свои книжки с автографом.

Дружба с сильными мира сего и неудачная шутка

Вскоре судьба опять улыбнулась пародисту, "бесхозного" литератора заметили люди из окружения Бориса Ельцина, и вскоре он начинает писать эпиграммы в адрес политических конкурентов демократов.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкПисатель-сатирик Александр Иванов и Президент РФ Борис Ельцин во время встречи с российскими литераторами
Писатель-сатирик Александр Иванов и Президент РФ Борис Ельцин во время встречи с российскими литераторами - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Писатель-сатирик Александр Иванов и Президент РФ Борис Ельцин во время встречи с российскими литераторами
Ему неплохо за это платят, так, что со временем он может позволить себе купить виллу в Испании. Иванов подружился с семьей Ельцина, общался с приближенными к “семье” бизнесменами и политиками... Но все равно продолжал сильно пить.
Летом 1996-го, когда Иванов отдыхал с женой на средиземноморском побережье в собственном домике, ему сообщили о выдвижении на Госпремию. Он сразу сорвался в Москву, прилетел один без жены. Выяснилось, что сообщение о премии было чей-то злой шуткой.
© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкПочетные гости фестиваля сатиры и юмора "Золотой Остап-93" поэт-пародист Александр Иванов и мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак
Почетные гости фестиваля сатиры и юмора Золотой Остап-93 поэт-пародист Александр Иванов и мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
Почетные гости фестиваля сатиры и юмора "Золотой Остап-93" поэт-пародист Александр Иванов и мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак
Правда, существует и другая версия, что он приехал со своей испанской дачи, чтобы выступить на митинге, посвященном новому демократическому празднику.
Как бы то ни было, но в Москве Иванов сорвался в запой и умер. Причиной его смерти стал обширный инфаркт вследствие сильного алкогольного отравления. Так совсем не весело закончилась карьера известного телеведущего и поэта-пародиста.
 
МоскваСССРИспанияБорис ЕльцинАлексей БаталовЛитературная газетаМариинский театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала