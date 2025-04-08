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Русских нельзя отменить нигде в мире, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.04.2025
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23:42 08.04.2025 (обновлено: 23:52 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/slutskiy-2010127501.html
Русских нельзя отменить нигде в мире, заявил Слуцкий
Русских нельзя отменить нигде в мире, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.04.2025
Русских нельзя отменить нигде в мире, заявил Слуцкий
Русских не отменить нигде в мире, даже на пространстве Совета Европы, откуда Россия вышла в 2022 году, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T23:42:00+03:00
2025-04-08T23:52:00+03:00
россия
совет европы
в мире
леонид слуцкий (политик)
алексей гончаренко
госдума рф
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Русских не отменить нигде в мире, даже на пространстве Совета Европы, откуда Россия вышла в 2022 году, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Сегодня украинская делегация в Страсбурге показала истинное лицо режима (Владимира - ред.) Зеленского, точнее хамскую морду. Срываясь на крик (причем по-русски), признанный в РФ экстремистом и террористом Алексей Гончаренко* пытался оскорбить россиян вкупе с хоккеистом-рекордсменом Александром Овечкиным. Мол, не спортсмен, а инструмент пропаганды. Завидуйте молча. Русских не отменить нигде в мире, даже на пространстве Совета Европы, откуда Россия вышла в 2022 году", - написал он.Слуцкий считает, что такие "гончаренки" могут лишь "драть глотки в желании поставить рекорд по визгу", но до Овечкина не дотянутся, ни в прямом, ни в переносном смысле."ПАСЕ без России превращается в цирк. "Все те же на манеже"... А ведь когда-то Ассамблея была уважаемой и респектабельной организацией… Испанский стыд", - добавил глава думского комитета.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://rsport.ria.ru/20250408/ovechkin-2010113527.html
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россия, совет европы, в мире, леонид слуцкий (политик), алексей гончаренко, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы
Россия, Совет Европы, В мире, Леонид Слуцкий (политик), Алексей Гончаренко, Госдума РФ, Парламентская ассамблея Совета Европы
Русских нельзя отменить нигде в мире, заявил Слуцкий

Слуцкий: русских не отменить нигде в мире, даже в СЕ, откуда Россия вышла

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Русских не отменить нигде в мире, даже на пространстве Совета Европы, откуда Россия вышла в 2022 году, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Сегодня украинская делегация в Страсбурге показала истинное лицо режима (Владимира - ред.) Зеленского, точнее хамскую морду. Срываясь на крик (причем по-русски), признанный в РФ экстремистом и террористом Алексей Гончаренко* пытался оскорбить россиян вкупе с хоккеистом-рекордсменом Александром Овечкиным. Мол, не спортсмен, а инструмент пропаганды. Завидуйте молча. Русских не отменить нигде в мире, даже на пространстве Совета Европы, откуда Россия вышла в 2022 году", - написал он.
Биография Овечкина - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Слуцкий считает, что такие "гончаренки" могут лишь "драть глотки в желании поставить рекорд по визгу", но до Овечкина не дотянутся, ни в прямом, ни в переносном смысле.
"ПАСЕ без России превращается в цирк. "Все те же на манеже"... А ведь когда-то Ассамблея была уважаемой и респектабельной организацией… Испанский стыд", - добавил глава думского комитета.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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РоссияСовет ЕвропыВ миреЛеонид Слуцкий (политик)Алексей ГончаренкоГосдума РФПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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