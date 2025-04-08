https://ria.ru/20250408/slutskiy-2010127501.html

Русских нельзя отменить нигде в мире, заявил Слуцкий

Русских нельзя отменить нигде в мире, заявил Слуцкий - РИА Новости, 08.04.2025

Русских нельзя отменить нигде в мире, заявил Слуцкий

Русских не отменить нигде в мире, даже на пространстве Совета Европы, откуда Россия вышла в 2022 году, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T23:42:00+03:00

2025-04-08T23:42:00+03:00

2025-04-08T23:52:00+03:00

россия

совет европы

в мире

леонид слуцкий (политик)

алексей гончаренко

госдума рф

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Русских не отменить нигде в мире, даже на пространстве Совета Европы, откуда Россия вышла в 2022 году, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале."Сегодня украинская делегация в Страсбурге показала истинное лицо режима (Владимира - ред.) Зеленского, точнее хамскую морду. Срываясь на крик (причем по-русски), признанный в РФ экстремистом и террористом Алексей Гончаренко* пытался оскорбить россиян вкупе с хоккеистом-рекордсменом Александром Овечкиным. Мол, не спортсмен, а инструмент пропаганды. Завидуйте молча. Русских не отменить нигде в мире, даже на пространстве Совета Европы, откуда Россия вышла в 2022 году", - написал он.Слуцкий считает, что такие "гончаренки" могут лишь "драть глотки в желании поставить рекорд по визгу", но до Овечкина не дотянутся, ни в прямом, ни в переносном смысле."ПАСЕ без России превращается в цирк. "Все те же на манеже"... А ведь когда-то Ассамблея была уважаемой и респектабельной организацией… Испанский стыд", - добавил глава думского комитета.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://rsport.ria.ru/20250408/ovechkin-2010113527.html

https://ria.ru/20250331/medvedev-2008352607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, совет европы, в мире, леонид слуцкий (политик), алексей гончаренко, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы