https://ria.ru/20250408/skabeeva-2010033177.html

СБУ заочно предъявила новые обвинения Скабеевой за поддержку СВО

СБУ заочно предъявила новые обвинения Скабеевой за поддержку СВО - РИА Новости, 08.04.2025

СБУ заочно предъявила новые обвинения Скабеевой за поддержку СВО

СБУ заявила, что заочно предъявила новые обвинения российской тележурналистке, ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольге Скабеевой из-за ее... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:38:00+03:00

2025-04-08T14:38:00+03:00

2025-04-08T14:38:00+03:00

украина

киев

ольга скабеева

евгений попов

владимир соловьев (телеведущий)

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вгтрк

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. СБУ заявила, что заочно предъявила новые обвинения российской тележурналистке, ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольге Скабеевой из-за ее поддержки российской военной операции на Украине. "СБУ заочно сообщила о новых подозрениях... Ольге Скабеевой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Отмечается, что в Киеве Скабееву обвиняют в поддержке российской военной операции, посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в пропаганде войны и даже в действиях, направленных на насильственный захват власти. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским журналистам. В апреле 2023 году ФСБ предотвратила подготовленное украинскими спецслужбами покушение на ряд российских журналистов, включая Скабееву, помимо нее целью неонацистской террористической группировки был еще один ведущий "60 минут" Евгений Попов, ведущий ВГТРК Владимир Соловьев, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий "Вестей недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян. По версии следствия, покушения готовились по заданию Главного управления разведки Украины.

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украина, киев, ольга скабеева, евгений попов, владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк, в мире