https://ria.ru/20250408/skabeeva-2010033177.html
СБУ заочно предъявила новые обвинения Скабеевой за поддержку СВО
СБУ заочно предъявила новые обвинения Скабеевой за поддержку СВО - РИА Новости, 08.04.2025
СБУ заочно предъявила новые обвинения Скабеевой за поддержку СВО
СБУ заявила, что заочно предъявила новые обвинения российской тележурналистке, ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольге Скабеевой из-за ее... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:38:00+03:00
2025-04-08T14:38:00+03:00
2025-04-08T14:38:00+03:00
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ольга скабеева
евгений попов
владимир соловьев (телеведущий)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. СБУ заявила, что заочно предъявила новые обвинения российской тележурналистке, ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольге Скабеевой из-за ее поддержки российской военной операции на Украине. "СБУ заочно сообщила о новых подозрениях... Ольге Скабеевой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Отмечается, что в Киеве Скабееву обвиняют в поддержке российской военной операции, посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в пропаганде войны и даже в действиях, направленных на насильственный захват власти. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским журналистам. В апреле 2023 году ФСБ предотвратила подготовленное украинскими спецслужбами покушение на ряд российских журналистов, включая Скабееву, помимо нее целью неонацистской террористической группировки был еще один ведущий "60 минут" Евгений Попов, ведущий ВГТРК Владимир Соловьев, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий "Вестей недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян. По версии следствия, покушения готовились по заданию Главного управления разведки Украины.
https://ria.ru/20250118/eks-veduschij-1994387071.html
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украина, киев, ольга скабеева, евгений попов, владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк, в мире
Украина, Киев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Владимир Соловьев (телеведущий), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ВГТРК, В мире
СБУ заочно предъявила новые обвинения Скабеевой за поддержку СВО
СБУ заочно предъявила обвинения ведущей "60 минут" Скабеевой из-за поддержки СВО