В Чечне мужчина напал на сотрудников ДПС
СК: в Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС, его ликвидировали
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской РеспубликеАвтомобиль Следственного управления СК РФ по Чеченской Республике
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике
Автомобиль Следственного управления СК РФ по Чеченской Республике
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ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. В Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС, его ликвидировали, сообщило управление СК по республике в Telegram-канале.
"По предварительным данным, примерно в 21 час в городе Ачхой-Мартан местный житель с применением ножа совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован", — говорится в релизе.
Позднее в СК заявили о смерти одного из полицейских.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
Сейчас следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства нападения.
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