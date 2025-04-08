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В Чечне мужчина напал на сотрудников ДПС - РИА Новости, 08.04.2025
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08:48 08.04.2025 (обновлено: 10:30 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sk-2009943979.html
В Чечне мужчина напал на сотрудников ДПС
В Чечне мужчина напал на сотрудников ДПС - РИА Новости, 08.04.2025
В Чечне мужчина напал на сотрудников ДПС
В Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС, его ликвидировали, сообщило управление СК по республике в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:48:00+03:00
2025-04-08T10:30:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. В Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС, его ликвидировали, сообщило управление СК по республике в Telegram-канале."По предварительным данным, примерно в 21 час в городе Ачхой-Мартан местный житель с применением ножа совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован", — говорится в релизе.Позднее в СК заявили о смерти одного из полицейских.Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Сейчас следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства нападения.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
В Чечне мужчина напал на сотрудников ДПС

СК: в Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС, его ликвидировали

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской РеспубликеАвтомобиль Следственного управления СК РФ по Чеченской Республике
Автомобиль Следственного управления СК РФ по Чеченской Республике - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике
Автомобиль Следственного управления СК РФ по Чеченской Республике
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ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. В Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС, его ликвидировали, сообщило управление СК по республике в Telegram-канале.
"По предварительным данным, примерно в 21 час в городе Ачхой-Мартан местный житель с применением ножа совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован", — говорится в релизе.
Позднее в СК заявили о смерти одного из полицейских.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
Сейчас следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства нападения.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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