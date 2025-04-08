https://ria.ru/20250408/sk-2009943979.html

В Чечне мужчина напал на сотрудников ДПС

В Чечне мужчина напал на сотрудников ДПС - РИА Новости, 08.04.2025

В Чечне мужчина напал на сотрудников ДПС

В Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС, его ликвидировали, сообщило управление СК по республике в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:48:00+03:00

2025-04-08T08:48:00+03:00

2025-04-08T10:30:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. В Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС, его ликвидировали, сообщило управление СК по республике в Telegram-канале."По предварительным данным, примерно в 21 час в городе Ачхой-Мартан местный житель с применением ножа совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. В результате нападения полицейские получили ножевые ранения. Ответным огнем нападавший был ликвидирован", — говорится в релизе.Позднее в СК заявили о смерти одного из полицейских.Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Сейчас следователи осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства нападения.

https://ria.ru/20250209/politsiya-1998233714.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)