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Венгрия не собирается покидать ЕС после выхода из МУС, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.04.2025
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16:28 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/siyyarto-2010056115.html
Венгрия не собирается покидать ЕС после выхода из МУС, заявил Сийярто
Венгрия не собирается покидать ЕС после выхода из МУС, заявил Сийярто - РИА Новости, 08.04.2025
Венгрия не собирается покидать ЕС после выхода из МУС, заявил Сийярто
Венгрия не собирается покидать Евросоюз после решения выйти из Международного уголовного суда (МУС), однако хочет увидеть в ЕС реформы, заявил венгерский... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:28:00+03:00
2025-04-08T16:28:00+03:00
в мире
венгрия
петер сийярто
виктор орбан
международный уголовный суд
евросоюз
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Венгрия не собирается покидать Евросоюз после решения выйти из Международного уголовного суда (МУС), однако хочет увидеть в ЕС реформы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Вы же о Евросоюзе? Не, нечего и говорить, разумеется... Мы воспринимаем себя членами Евросоюза, и в будущем тоже. Но мы бы хотели увидеть некоторые реформы в Евросоюзе, потому что в настоящий момент конкурентноспособность Евросоюза, мощь Евросоюза на очень низком уровне", - заявил глава венгерского МИД телеканалу Блумберг, отвечая на вопрос журналистки, рассматривает ли Венгрия выход из ЕС. Как отметил Сийярто, Венгрия хочет, чтобы Евросоюз представлял собой не "супергосударство, управляемое из Брюсселя", а союз сильных стран. В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
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в мире, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, международный уголовный суд, евросоюз
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Международный уголовный суд, Евросоюз
Венгрия не собирается покидать ЕС после выхода из МУС, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не покинет ЕС после выхода из МУС, однако желает его реформ

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Венгрия не собирается покидать Евросоюз после решения выйти из Международного уголовного суда (МУС), однако хочет увидеть в ЕС реформы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Вы же о Евросоюзе? Не, нечего и говорить, разумеется... Мы воспринимаем себя членами Евросоюза, и в будущем тоже. Но мы бы хотели увидеть некоторые реформы в Евросоюзе, потому что в настоящий момент конкурентноспособность Евросоюза, мощь Евросоюза на очень низком уровне", - заявил глава венгерского МИД телеканалу Блумберг, отвечая на вопрос журналистки, рассматривает ли Венгрия выход из ЕС.
Как отметил Сийярто, Венгрия хочет, чтобы Евросоюз представлял собой не "супергосударство, управляемое из Брюсселя", а союз сильных стран.
В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
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В миреВенгрияПетер СийяртоВиктор ОрбанМеждународный уголовный судЕвросоюз
 
 
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