https://ria.ru/20250408/siriya-2010047091.html

МИД Сирии принял решение о смене посла в России

МИД Сирии принял решение о смене посла в России - РИА Новости, 08.04.2025

МИД Сирии принял решение о смене посла в России

Министерство иностранных дел Сирии приняло решение о смене главы диппредставительства в Москве, сообщил РИА Новости координатор по связям со СМИ в сирийском МИД РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:43:00+03:00

2025-04-08T15:43:00+03:00

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КАИР, 8 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии приняло решение о смене главы диппредставительства в Москве, сообщил РИА Новости координатор по связям со СМИ в сирийском МИД Абдулла Аль-Хаки."Да, решение было принято", - сказал Аль-Хаки, отвечая на вопрос о том, принято ли решение о переводе послов Сирии в Москве и Эр-Рияде в центральное управление в Дамаске.Говоря о том, кто будет новым сирийским послом в Москве, Аль-Хаки отметил, что "есть несколько кандидатов"."Мы объявим имя нового посла позже", - добавил он.

https://ria.ru/20250403/damask-2009171465.html

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