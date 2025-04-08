https://ria.ru/20250408/siriya-2010047091.html
МИД Сирии принял решение о смене посла в России
МИД Сирии принял решение о смене посла в России - РИА Новости, 08.04.2025
МИД Сирии принял решение о смене посла в России
Министерство иностранных дел Сирии приняло решение о смене главы диппредставительства в Москве, сообщил РИА Новости координатор по связям со СМИ в сирийском МИД РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:43:00+03:00
2025-04-08T15:43:00+03:00
2025-04-08T15:57:00+03:00
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КАИР, 8 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии приняло решение о смене главы диппредставительства в Москве, сообщил РИА Новости координатор по связям со СМИ в сирийском МИД Абдулла Аль-Хаки."Да, решение было принято", - сказал Аль-Хаки, отвечая на вопрос о том, принято ли решение о переводе послов Сирии в Москве и Эр-Рияде в центральное управление в Дамаске.Говоря о том, кто будет новым сирийским послом в Москве, Аль-Хаки отметил, что "есть несколько кандидатов"."Мы объявим имя нового посла позже", - добавил он.
https://ria.ru/20250403/damask-2009171465.html
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сирия, россия, москва, в мире
Сирия, Россия, Москва, В мире
МИД Сирии принял решение о смене посла в России
МИД Сирии сообщил о решении сменить посла в Москве