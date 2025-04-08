https://ria.ru/20250408/siriya-2009926061.html

СМИ: МИД Сирии переведет послов в Москве и в Эр-Рияде в Дамаск

СМИ: МИД Сирии переведет послов в Москве и в Эр-Рияде в Дамаск - РИА Новости, 08.04.2025

СМИ: МИД Сирии переведет послов в Москве и в Эр-Рияде в Дамаск

МИД Сирии решил перевести в центральный аппарат в Дамаске послов страны в России и в Саудовской Аравии в рамках начатой кадровой ротации, сообщило в ночь на... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T01:42:00+03:00

2025-04-08T01:42:00+03:00

2025-04-08T06:07:00+03:00

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ахмед аш-шараа

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. МИД Сирии решил перевести в центральный аппарат в Дамаске послов страны в России и в Саудовской Аравии в рамках начатой кадровой ротации, сообщило в ночь на вторник госагентство SANA. "Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани распорядился перевести послов САР в России и Саудовской Аравии в центральный аппарат в рамках начатых только что изменений в дипкорпусе", — сообщило агентство со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве. По его данным, функции послов в двух странах будет выполнять временный поверенный, пока президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа не назначит новых послов. Посольство САР в России с октября 2022 года возглавляет Башар аль-Джаафари, до этого занимавший пост замглавы МИД. В Эр-Рияде дипмиссию с января 2023 года возглавил Айман Сусан, бывший помощник главы МИД Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на переходный период.

https://ria.ru/20250330/siriya-2008189938.html

https://ria.ru/20250403/siriya-2009175084.html

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в мире, сирия, россия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, айман сусан, башар асад