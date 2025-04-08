https://ria.ru/20250408/singapur-2009936623.html
МИД Сингапура выразил обеспокоенность пошлинами Трампа
МИД Сингапура выразил обеспокоенность пошлинами Трампа - РИА Новости, 08.04.2025
МИД Сингапура выразил обеспокоенность пошлинами Трампа
Сингапур опасается, что новые пошлины, объявленные американским президентом Дональдом Трампом, приведут к глобальной торговой войне, которая будет особо опасна... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T06:37:00+03:00
2025-04-08T06:37:00+03:00
2025-04-08T06:37:00+03:00
экономика
сша
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введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сингапур опасается, что новые пошлины, объявленные американским президентом Дональдом Трампом, приведут к глобальной торговой войне, которая будет особо опасна для малых стран, чувствительных к торговле, заявил сингапурский министр иностранных дел Вивиан Балакришнан. "Мы больше всего боимся того, что этот ряд заявлений потрясут фундаментальные основы мировой торговой системы до основания... Если она рухнет и все превратится в бесконечную череду двусторонних контактов, то это станет очень враждебным малых стран. А в особенности для малых стран, которые, как наша, явно чувствительны к мировой торговле... Мы в действительности боимся глобальной торговой войны", - заявил министр в интервью британской газете Financial Times. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин в 6-7 триллионов долларов.
https://ria.ru/20250408/kanada-2009925579.html
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экономика, сша, сингапур (город), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Сингапур (город), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
МИД Сингапура выразил обеспокоенность пошлинами Трампа
Глава МИД Балакришнан: Сингапур опасается торговой войны из-за пошлин