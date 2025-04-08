https://ria.ru/20250408/shtepa-2010080970.html
Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов
Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.04.2025
Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов
Публицист Вадим Штепа* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:26:00+03:00
2025-04-08T17:26:00+03:00
2025-04-08T17:33:00+03:00
россия
петрозаводск
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079510_0:170:1001:733_1920x0_80_0_0_7e4a642ee69addc26505bdef0338c0da.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Публицист Вадим Штепа* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Штепа Вадим Владимирович, 05.08.1970 года рождения, город Петрозаводск Карельской АССР", - значится в перечне. Штепа* в настоящее время проживает за рубежом. Он покинул Россию в декабре 2015 года.* Физическое лицо, признанное иноагентом в России, также внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250319/nevzorov-2006008949.html
россия
петрозаводск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079510_0:76:1001:826_1920x0_80_0_0_a7d4e3a1f3fa952b72b442fb71905074.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петрозаводск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Петрозаводск, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес публициста Штепу в перечень террористов и экстремистов