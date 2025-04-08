https://ria.ru/20250408/shtepa-2010080970.html

Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов

Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.04.2025

Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов

Публицист Вадим Штепа* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:26:00+03:00

2025-04-08T17:26:00+03:00

2025-04-08T17:33:00+03:00

россия

петрозаводск

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Публицист Вадим Штепа* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Штепа Вадим Владимирович, 05.08.1970 года рождения, город Петрозаводск Карельской АССР", - значится в перечне. Штепа* в настоящее время проживает за рубежом. Он покинул Россию в декабре 2015 года.* Физическое лицо, признанное иноагентом в России, также внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20250319/nevzorov-2006008949.html

россия

петрозаводск

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, петрозаводск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)