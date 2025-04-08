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Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.04.2025
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17:26 08.04.2025 (обновлено: 17:33 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/shtepa-2010080970.html
Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов
Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.04.2025
Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов
Публицист Вадим Штепа* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:26:00+03:00
2025-04-08T17:33:00+03:00
россия
петрозаводск
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Публицист Вадим Штепа* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Штепа Вадим Владимирович, 05.08.1970 года рождения, город Петрозаводск Карельской АССР", - значится в перечне. Штепа* в настоящее время проживает за рубежом. Он покинул Россию в декабре 2015 года.* Физическое лицо, признанное иноагентом в России, также внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20250319/nevzorov-2006008949.html
россия
петрозаводск
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Ольга Фомченкова
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россия, петрозаводск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Петрозаводск, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Иноагента Штепу* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес публициста Штепу в перечень террористов и экстремистов

© Фото : public domainВадим Штепа*
Вадим Штепа* - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : public domain
Вадим Штепа*. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Публицист Вадим Штепа* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Штепа Вадим Владимирович, 05.08.1970 года рождения, город Петрозаводск Карельской АССР", - значится в перечне.
Штепа* в настоящее время проживает за рубежом. Он покинул Россию в декабре 2015 года.
* Физическое лицо, признанное иноагентом в России, также внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Александр Невзоров (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Невзорова* и его жену внесли в список террористов и экстремистов
19 марта, 16:46
 
РоссияПетрозаводскФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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