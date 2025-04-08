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Суд в ЛНР приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии - РИА Новости, 08.04.2025
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15:57 08.04.2025 (обновлено: 16:09 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html
Суд в ЛНР приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии
Суд в ЛНР приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии - РИА Новости, 08.04.2025
Суд в ЛНР приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии
Верховный Суд ЛНР признал виновным в шпионаже 21-летнего гражданина Украины Артема Куджанова и приговорил его к 12 годам колонии, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:57:00+03:00
2025-04-08T16:09:00+03:00
луганская народная республика
украина
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Верховный Суд ЛНР признал виновным в шпионаже 21-летнего гражданина Украины Артема Куджанова и приговорил его к 12 годам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило и расследовало в отношении него уголовное дело. "Двадцатиоднолетний гражданин Украины Артем Куджанов с учетом позиции государственного обвинителя осужден за шпионаж к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Усачева. Суд установил, что с июля по август 2022 года Куджанов добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные он передавал украинским спецслужбам с помощью интернет-мессенджера.
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луганская народная республика, украина, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
Суд в ЛНР приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии

Верховный суд ЛНР приговорил украинца Куджанова к 12 годам колонии за шпионаж

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Верховный Суд ЛНР признал виновным в шпионаже 21-летнего гражданина Украины Артема Куджанова и приговорил его к 12 годам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило и расследовало в отношении него уголовное дело.
"Двадцатиоднолетний гражданин Украины Артем Куджанов с учетом позиции государственного обвинителя осужден за шпионаж к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Усачева.
Суд установил, что с июля по август 2022 года Куджанов добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные он передавал украинским спецслужбам с помощью интернет-мессенджера.
Гражданин Украины Владислав Сугаков в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Петербурге украинского шпиона приговорили к десяти годам колонии
12 марта, 11:55
 
Луганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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