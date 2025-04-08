https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html

Суд в ЛНР приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии

Суд в ЛНР приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии - РИА Новости, 08.04.2025

Суд в ЛНР приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии

Верховный Суд ЛНР признал виновным в шпионаже 21-летнего гражданина Украины Артема Куджанова и приговорил его к 12 годам колонии, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:57:00+03:00

2025-04-08T15:57:00+03:00

2025-04-08T16:09:00+03:00

луганская народная республика

украина

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg

ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Верховный Суд ЛНР признал виновным в шпионаже 21-летнего гражданина Украины Артема Куджанова и приговорил его к 12 годам колонии, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило и расследовало в отношении него уголовное дело. "Двадцатиоднолетний гражданин Украины Артем Куджанов с учетом позиции государственного обвинителя осужден за шпионаж к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала Усачева. Суд установил, что с июля по август 2022 года Куджанов добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской Народной Республики. Данные он передавал украинским спецслужбам с помощью интернет-мессенджера.

https://ria.ru/20250312/peterburg-2004491707.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, украина, россия, происшествия